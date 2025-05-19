Как избавиться от насекомых на пионах — вредны ли они, советы садоводам

Наличие муравьев на бутоне пиона. Фото: Decorexpro

Едва ли не каждая садовница, которая срезала пионы на своей клумбе, замечала, что на них ползают муравьи, из-за которых просто невозможно занести эти растения в дом. Дачница Барб Мргич объяснила, вредны ли эти маленькие насекомые для цветов и что делать, чтобы избавиться от них быстро и без проблем.

Об этом рассказывает BetterHomes&Gardens.

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Безопасны ли муравьи для пионов

Садовница отмечает, что муравьи, на самом деле, отнюдь не вредят пионам, а наоборот — они считаются очень полезными для них. Дело в том, что у бутонов этих цветов есть маленькие железы снаружи бутона, из которых выделяется нектар, — это так называемые "внецветковые нектарники".

Муравьи очень любят эту субстанцию, из-за чего, собственно, и сидят на бутонах пионов. Таким образом, маленькие насекомые умеют защищать эти растения от вредителей, которые могут действительно навредить им. Речь идет о трипсах, которые могут убить пионы, но муравьи, защищая свой источник питания, уничтожат их самих.

Два муравья на бутоне пиона. Фото: Pixabay

Как защитить пионы от муравьев

Если вы хотите безопасно убрать муравьев с пионов прежде, чем заносить их в дом, во-первых, держите стебли этих растений вверх ногами и осторожно постучите по цветам. Затем поставьте цветы в прохладную воду на несколько секунд, чтобы убрать тех насекомых, которые остались на растениях.

Подождите, пока цветы раскроются, ведь муравьи любят именно закрытые бутоны, а затем оставьте их на улице. Поставьте цветы в вазу с водой снаружи на 20-30 минут прежде, чем заносить в дом. Эти простые шаги помогут вам быстро и безопасно избавиться от маленьких насекомых и насладиться невероятной красотой пионов у себя дома.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить пионы весной, чтобы они пышно цвели.

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