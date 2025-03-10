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Чим підживити півонії навесні — добрива для пишного цвітіння

10 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим потрібно підживити півонії навесні 2025 року для пишного цвітіння — поради дачникам
Жінка, яка тримає пишний бутон півоній. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Будь-яка рослина на городі та в саду потребує регулярного підживлення, зокрема це стосується і півоній. Досвідчені садівники розповіли, чим у весняну пору року потрібно "нагодувати" ці красиві квіти, щоб вони потім потішили око своїм неймовірним цвітінням.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Чим корисне підживлення півоній

Підживлення півоній грає важливу роль у формуванні красивих бутонів у цих квітів. Ця процедура наділяє такі рослини необхідними поживними елементами, які потрібні їм для здорового росту і рясного цвітіння. Але щоб підживлення було дійсно корисним, варто знати, якими саме добривами потрібно скористатися.

Пионы
Пишні бутони півоній рожевого кольору. Фото: Pinterest

Чим підживити півонії у саду навесні

Настій коров’яку

Це органічне добриво допомагає квітам швидше розвивати зелену масу, а щоб приготувати такий настій, необхідно змішати коров’як із водою у пропорції один до п’яти, залишити настоятися на тиждень і розбавити у співвідношенні один до десяти перед використанням.

Сухі дріжджі

До складу дріжджів входить велика кількість елементів, які допомагають рослинам рости. Щоб приготувати ефективну суміш, змішайте між собою сухі дріжджі, цукор і теплу воду, залишіть на кілька годин і перед використанням розбавте з водою.

Комплексні мінеральні добрива

Також можна підживити півонії комплексними мінеральними добривами, до складу яких входить фосфор, калій і азот. Річ у тім, що ці корисні компоненти покращують ріст і цвітіння рослин, а також зміцнюють коріння цих квітів. 

Подкормка пионов
Процес підживлення півоній у саду. Фото: Freepik

Коли потрібно підживлювати півонії

Спершу підживлювати ці квіти потрібно на початку весняного періоду, коли ви побачите перші паростки. А загалом це робиться кілька разів впродовж весни і літа, щоб підтримати півонії у моменти, коли вони найактивніше ростуть і розвиваються.

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна обрізати півонії у період їхнього цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, як можна з легкістю виростити пишні півонії в саду. 

Також ми повідомляли про те, чому не можна садити півонії у саду навесні.

рослини квіти весна поради сад півонії

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