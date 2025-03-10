Чим потрібно підживити півонії навесні 2025 року для пишного цвітіння — поради дачникам

Чим підживити півонії навесні — добрива для пишного цвітіння
Будь-яка рослина на городі та в саду потребує регулярного підживлення, зокрема це стосується і півоній. Досвідчені садівники розповіли, чим у весняну пору року потрібно "нагодувати" ці красиві квіти, щоб вони потім потішили око своїм неймовірним цвітінням.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Чим корисне підживлення півоній
Підживлення півоній грає важливу роль у формуванні красивих бутонів у цих квітів. Ця процедура наділяє такі рослини необхідними поживними елементами, які потрібні їм для здорового росту і рясного цвітіння. Але щоб підживлення було дійсно корисним, варто знати, якими саме добривами потрібно скористатися.
Чим підживити півонії у саду навесні
Настій коров’яку
Це органічне добриво допомагає квітам швидше розвивати зелену масу, а щоб приготувати такий настій, необхідно змішати коров’як із водою у пропорції один до п’яти, залишити настоятися на тиждень і розбавити у співвідношенні один до десяти перед використанням.
Сухі дріжджі
До складу дріжджів входить велика кількість елементів, які допомагають рослинам рости. Щоб приготувати ефективну суміш, змішайте між собою сухі дріжджі, цукор і теплу воду, залишіть на кілька годин і перед використанням розбавте з водою.
Комплексні мінеральні добрива
Також можна підживити півонії комплексними мінеральними добривами, до складу яких входить фосфор, калій і азот. Річ у тім, що ці корисні компоненти покращують ріст і цвітіння рослин, а також зміцнюють коріння цих квітів.
Коли потрібно підживлювати півонії
Спершу підживлювати ці квіти потрібно на початку весняного періоду, коли ви побачите перші паростки. А загалом це робиться кілька разів впродовж весни і літа, щоб підтримати півонії у моменти, коли вони найактивніше ростуть і розвиваються.
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