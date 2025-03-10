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Чем подкормить пионы весной — удобрения для пышного цветения

10 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем нужно подкормить пионы весной 2025 года для пышного цветения — советы дачникам
Женщина, которая держит пышный бутон пионов. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Любое растение на огороде и в саду нуждается в регулярной подкормке, в частности, это касается и пионов. Опытные садоводы рассказали, чем в весеннее время года нужно "накормить" эти красивые цветы, чтобы они потом порадовали глаз своим невероятным цветением.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Чем полезна подкормка пионов

Подкормка пионов играет важную роль в формировании красивых бутонов у этих цветов. Эта процедура наделяет такие растения необходимыми питательными элементами, которые нужны им для здорового роста и обильного цветения. Но чтобы подкормка была действительно полезной, стоит знать, какими именно удобрениями нужно воспользоваться.

Пионы
Пышные бутоны пионов розового цвета. Фото: Pinterest

Чем подкормить пионы в саду весной

Настой коровяка

Это органическое удобрение помогает цветам быстрее развивать зеленую массу, а чтобы приготовить такой настой, необходимо смешать коровяк с водой в пропорции один к пяти, оставить настояться на неделю и разбавить в соотношении один к десяти перед использованием.

Сухие дрожжи

В состав дрожжей входит большое количество элементов, которые помогают растениям расти. Чтобы приготовить эффективную смесь, смешайте между собой сухие дрожжи, сахар и теплую воду, оставьте на несколько часов и перед использованием разбавьте с водой.

Комплексные минеральные удобрения

Также можно подкормить пионы комплексными минеральными удобрениями, в состав которых входит фосфор, калий и азот. Дело в том, что эти полезные компоненты улучшают рост и цветение растений, а также укрепляют корни этих цветов.

Подкормка пионов
Процесс подкормки пионов в саду. Фото: Freepik

Когда нужно подкармливать пионы

Сперва подкармливать эти цветы нужно в начале весеннего периода, когда вы увидите первые ростки. В целом это делается несколько раз в течение весны и лета, чтобы поддержать пионы в моменты, когда они активно растут и развиваются.

Напомним, мы писали о том, почему нельзя обрезать пионы в период их цветения.

Ранее мы рассказывали о том, как можно с легкостью вырастить пышные пионы в саду.

Также мы сообщали о том, почему нельзя сажать пионы в саду весной.

растения цветы весна советы сад пионы

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19:50 На Николаевщине мужчина издевался над 13-летней падчерицей

19:46 Вернидуб назначен тренером сборной Украины

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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