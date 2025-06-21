Какие цветы можно посадить возле петуний на клумбе, чтобы создать красоту — советы садоводам

Человек, который сажает петунии на клумбе. Фото: Epic Gardening

Каждая дачница, которая выращивает цветы на своей клумбе, знает, что петуния — это очень красивое и яркое растение. Опытные садоводы рассказали, что нужно обязательно высадить рядом с этим цветком на участке, чтобы он пышно цвел и украшал вашу клумбу.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Обычно на клумбе высаживают большое количество петуний, ведь она совсем не создает проблем и в комбинации имеет невероятный вид на участке. Если вы хотите создать еще больше красоты, рядом с этими растениями можно смело высаживать другие.

Опытные дачники рассказали, что можно посадить на одном участке с петуниями, чтобы создать красивую композицию.

Какие растения можно посадить рядом с петуниями

Цинерария серебристая

Это многолетнее травянистое растение имеет декоративные перистые листья, поэтому в сочетании с петуниями оно будет выглядеть эффектно. А еще этот цветок с легкостью адаптируется к различным условиям выращивания и делает любой садовый участок элегантным.

Растение цинерарии серебристой в саду. Фото: Freepik

Бархатцы

Эти маленькие цветы также могут дополнить любую клумбу, но для хорошего цветения стоит знать, как именно их посадить. Делать это лучше в два этажа или в открытый грунт. Так вы можете создать великолепную композицию на своем участке.

Яркие цветы бархатцев на клумбе. Фото: Pinterest

Крокусы, нарциссы или тюльпаны

Эти невероятные растения помогут вам сформировать красивую клумбу на вашем садовом участке. Но стоит знать, что многие из этих растений перестают цвести в июне, в результате чего могут появиться пробелы. Поэтому о заполнении стоит позаботиться заранее.

Крокусы, нарциссы и тюльпаны во время цветения. Фото: коллаж Новини.LIVE

Папоротник и хоста

Петунии выглядят очень красиво и эффектно, когда вы выращиваете их рядом с папоротником и хостами.

Папоротник и хоста на участке. Фото: коллаж Новини.LIVE

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