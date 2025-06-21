Какие цветы можно посадить возле петуний на клумбе, чтобы создать красоту — советы садоводам

Подруги будут завидовать — какие цветы посадить возле петунии
Каждая дачница, которая выращивает цветы на своей клумбе, знает, что петуния — это очень красивое и яркое растение. Опытные садоводы рассказали, что нужно обязательно высадить рядом с этим цветком на участке, чтобы он пышно цвел и украшал вашу клумбу.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Обычно на клумбе высаживают большое количество петуний, ведь она совсем не создает проблем и в комбинации имеет невероятный вид на участке. Если вы хотите создать еще больше красоты, рядом с этими растениями можно смело высаживать другие.
Опытные дачники рассказали, что можно посадить на одном участке с петуниями, чтобы создать красивую композицию.
Какие растения можно посадить рядом с петуниями
Цинерария серебристая
Это многолетнее травянистое растение имеет декоративные перистые листья, поэтому в сочетании с петуниями оно будет выглядеть эффектно. А еще этот цветок с легкостью адаптируется к различным условиям выращивания и делает любой садовый участок элегантным.
Бархатцы
Эти маленькие цветы также могут дополнить любую клумбу, но для хорошего цветения стоит знать, как именно их посадить. Делать это лучше в два этажа или в открытый грунт. Так вы можете создать великолепную композицию на своем участке.
Крокусы, нарциссы или тюльпаны
Эти невероятные растения помогут вам сформировать красивую клумбу на вашем садовом участке. Но стоит знать, что многие из этих растений перестают цвести в июне, в результате чего могут появиться пробелы. Поэтому о заполнении стоит позаботиться заранее.
Папоротник и хоста
Петунии выглядят очень красиво и эффектно, когда вы выращиваете их рядом с папоротником и хостами.
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