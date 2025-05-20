Чим треба підживити петунії, щоб вони пишно цвіли все літо — поради садівникам

Людина, яка доглядає петунії на клумбі. Фото: Pinterest

Такі популярні квіти, як петунії, вміють прикрашати клумбу неймовірно красивим цвітінням, але цей процес варто підтримувати. Досвідчені садівники розповіли, якими добривами потрібно підгодувати ці рослини, щоб активізувати цвітіння і розвиток зеленої маси.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Сьогодні петунії можна побачити, напевно, на кожній клумбі, адже вони прикрашають сади неймовірним барвистим цвітінням. Однак, щоб ці квіти і далі тішили око своєю красою, необхідно дотримуватися певних правил, зокрема, правильного підживлення.

Яскраві квіти петунії. Фото: Pixabay

Дізнайтеся, чим необхідно удобрити ці рослини, щоб продовжити період їхнього цвітіння і активізувати нарощування зеленої маси.

Чим потрібно підживити петунії навесні

Перший етап підживлення

Після того, як ви обріжете петунії, їх необхідно підживити, а зробити це варто спеціально приготовленим розчином. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Водорозчинне комплексне добриво "Кристалон Універсальний" — одна столова ложка

Вода — десять літрів

Другий етап підживлення

Вдруге підживлювати ці рослини потрібно за сім днів після першого етапу удобрення. Це допоможе стимулювати активне нарощування зеленої маси на петуніях.

Процес підживлення петуній у саду. Фото: Pinterest

Третій етап підживлення

Втретє удобрити петунії на клумбі потрібно за сім-десять днів після другого етапу. Це допоможе посилити пишне цвітіння цих популярних квітів.

Ці три етапи підживлення допоможуть вам отримати петунії, які будуть пишно цвісти все літо без зупинки. Просто додайте ці добрива під час вирощування квітів навесні, і вони "віддячать" вам неймовірно гарним цвітінням.

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