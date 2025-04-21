Що можна зробити з тюльпанами, які відцвіли — покрокова інструкція, поради садівникам

Дачник обрізає тюльпани в саду, які відцвіли. Фото: скриншот з YouTube

Дуже часто, коли тюльпани вже відцвіли, багато дачників просто їх викидають, але це дарма, адже їх ще можна ефективно використати. Досвідчені садівники розповіли, що можна зробити з рослинами, які вже завершили період свого цвітіння, щоб не викидати їх на смітник.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Крок 1 — обрізка квітів

Попри те, що квіти зів’яли, садівники з досвідом не рекомендують одразу обрізати листя зі стеблами. Справа в тому, що саме через них до цибулини рослини потрапляють всі поживні елементи, які потрібні їм для правильного росту і розвитку.

Запам’ятайте, що обрізати на тюльпанах можна тільки квітконоси і тільки тоді, коли з них осипляться всі пелюстки. У такому випадку можна зрізати лише верхню частину квітконоса, щоб у квітки залишилися сили на те, щоб віддати їх на дозрівання насіння.

Обрізка квітконосів на тюльпанах, які відцвіли. Фото: скриншот з YouTube

Крок 2 — полив і підживлення квітів

Впродовж двох тижнів після того, як тюльпани відцвіли, їх потрібно полити і підживити добривами із вмістом фосфору і калію. Справа в тому, що в цей період зелена маса на рослині ще грає велику роль у процесі фотосинтезу. Якщо стебла з листям стали жовтими, це означає, що фотосинтез завершений.

Крок 3 — викопування квітів

Коли ви помітили, що стебла з листям повністю стали жовтими і з легкістю відокремлюються, можете сміливо викопувати цибулини. Але якщо листя ще тримається на рослині, залиште її дозрівати на якийсь час. Садівники кажуть, що тюльпани час від часу потрібно пересаджувати один раз на кілька років десь наприкінці липня.

Процес викопування тюльпанів після цвітіння. Фото: Pinterest

Крок 4 — відбір гнилих і пошкоджених квітів

Якщо ви помітили серед тюльпанів ті, які пошкодилися або згнили, обов’язково їх знищіть. Справа в тому, що вони могли заразитися бактеріями або грибками. Здорові екземпляри обробіть в розчині марганцівки і посушіть на відкритому повітрі.

Крок 5 — посадка квітів

Щойно посадковий матеріал повністю висохне, помістіть його в темне і сухе приміщення, де температура повітря становитиме 23 градуси тепла. Впродовж серпня знизьте температуру до 17 градусів тепла, а у вересні — до 15 градусів.

Наприкінці вересня або на початку жовтня посадіть цибулини з дітками у відкритий ґрунт.

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