Что можно сделать с тюльпанами, которые отцвели — пошаговая инструкция, советы садоводам

Тюльпаны отцвели — как сохранить их до следующего сезона
Очень часто, когда тюльпаны уже отцвели, многие дачники просто их выбрасывают, но это зря, ведь их еще можно эффективно использовать. Опытные садоводы рассказали, что можно сделать с растениями, которые уже завершили период своего цветения, чтобы не выбрасывать их на свалку.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Что стоит сделать с тюльпанами, которые закончили цвести
Шаг 1 — обрезка цветов
Несмотря на то, что цветы увяли, садоводы с опытом не рекомендуют сразу обрезать листья со стеблями. Дело в том, что именно через них к луковице растения попадают все питательные элементы, которые нужны им для правильного роста и развития.
Запомните, что обрезать на тюльпанах можно только цветоносы и только тогда, когда с них осыплются все лепестки. В таком случае можно срезать лишь верхнюю часть цветоноса, чтобы у цветка остались силы на то, чтобы отдать их на созревание семян.
Шаг 2 — полив и подкормка цветов
В течение двух недель после того, как тюльпаны отцвели, их нужно полить и подкормить удобрениями с содержанием фосфора и калия. Дело в том, что в этот период зеленая масса на растении еще играет большую роль в процессе фотосинтеза. Если стебли с листьями стали желтыми, это означает, что фотосинтез завершен.
Шаг 3 — выкапывание цветов
Когда вы заметили, что стебли с листьями полностью стали желтыми и с легкостью отделяются, можете смело выкапывать луковицы. Но если листья еще держатся на растении, оставьте его дозревать на какое-то время. Садоводы говорят, что тюльпаны время от времени нужно пересаживать один раз в несколько лет где-то в конце июля.
Шаг 4 — отбор гнилых и поврежденных цветов
Если вы заметили среди тюльпанов те, которые повредились или сгнили, обязательно их уничтожьте. Дело в том, что они могли заразиться бактериями или грибками. Здоровые экземпляры обработайте в растворе марганцовки и посушите на открытом воздухе.
Шаг 5 — посадка цветов
Как только посадочный материал полностью высохнет, поместите его в темное и сухое помещение, где температура воздуха составит 23 градуса тепла. В течение августа снизьте температуру до 17 градусов тепла, а в сентябре — до 15 градусов.
В конце сентября или в начале октября посадите луковицы с детками в открытый грунт.
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