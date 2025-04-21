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Тюльпаны отцвели — как сохранить их до следующего сезона

21 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что можно сделать с тюльпанами, которые отцвели — пошаговая инструкция, советы садоводам
Дачник обрезает тюльпаны в саду, которые отцвели. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Очень часто, когда тюльпаны уже отцвели, многие дачники просто их выбрасывают, но это зря, ведь их еще можно эффективно использовать. Опытные садоводы рассказали, что можно сделать с растениями, которые уже завершили период своего цветения, чтобы не выбрасывать их на свалку.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Что стоит сделать с тюльпанами, которые закончили цвести

Шаг 1 — обрезка цветов

Несмотря на то, что цветы увяли, садоводы с опытом не рекомендуют сразу обрезать листья со стеблями. Дело в том, что именно через них к луковице растения попадают все питательные элементы, которые нужны им для правильного роста и развития.

Запомните, что обрезать на тюльпанах можно только цветоносы и только тогда, когда с них осыплются все лепестки. В таком случае можно срезать лишь верхнюю часть цветоноса, чтобы у цветка остались силы на то, чтобы отдать их на созревание семян.

Цветоносы
Обрезка цветоносов на тюльпанах, которые отцвели. Фото: скриншот с YouTube

Шаг 2 — полив и подкормка цветов

В течение двух недель после того, как тюльпаны отцвели, их нужно полить и подкормить удобрениями с содержанием фосфора и калия. Дело в том, что в этот период зеленая масса на растении еще играет большую роль в процессе фотосинтеза. Если стебли с листьями стали желтыми, это означает, что фотосинтез завершен.

Шаг 3 — выкапывание цветов

Когда вы заметили, что стебли с листьями полностью стали желтыми и с легкостью отделяются, можете смело выкапывать луковицы. Но если листья еще держатся на растении, оставьте его дозревать на какое-то время. Садоводы говорят, что тюльпаны время от времени нужно пересаживать один раз в несколько лет где-то в конце июля.

Выкапывание тюльпанов
Процесс выкапывания тюльпанов после цветения. Фото: Pinterest

Шаг 4 — отбор гнилых и поврежденных цветов

Если вы заметили среди тюльпанов те, которые повредились или сгнили, обязательно их уничтожьте. Дело в том, что они могли заразиться бактериями или грибками. Здоровые экземпляры обработайте в растворе марганцовки и посушите на открытом воздухе.

Шаг 5 — посадка цветов

Как только посадочный материал полностью высохнет, поместите его в темное и сухое помещение, где температура воздуха составит 23 градуса тепла. В течение августа снизьте температуру до 17 градусов тепла, а в сентябре — до 15 градусов.

В конце сентября или в начале октября посадите луковицы с детками в открытый грунт.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить тюльпаны от весенних заморозков.

Ранее мы рассказывали о том, как понять, что тюльпаны уже можно выкапывать.

Также мы сообщали о том, почему тюльпаны не цветут и как можно спасти цветы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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