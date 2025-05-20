Чем надо подкормить петунии, чтобы они пышно цвели все лето — советы садоводам

Человек, который ухаживает за петуниями на клумбе. Фото: Pinterest

Такие популярные цветы, как петунии, умеют украшать клумбу невероятно красивым цветением, но этот процесс стоит поддерживать. Опытные садоводы рассказали, какими удобрениями нужно подкормить эти растения, чтобы активизировать цветение и развитие зеленой массы.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Сегодня петунии можно увидеть, наверное, на каждой клумбе, ведь они украшают сады невероятным красочным цветением. Однако, чтобы эти цветы и дальше радовали глаз своей красотой, необходимо придерживаться определенных правил, в частности, правильной подкормки.

Яркие цветы петунии. фото: Pixabay

Узнайте, чем необходимо удобрить эти растения, чтобы продлить период их цветения и активизировать наращивание зеленой массы.

Чем нужно подкормить петунии весной

Первый этап подкормки

После того, как вы обрежете петунии, их необходимо подкормить, а сделать это стоит специально приготовленным раствором. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Водорастворимое комплексное удобрение "Кристалон Универсальный" — одна столовая ложка

Вода — десять литров

Второй этап подкормки

Второй раз подкармливать эти растения нужно через семь дней после первого этапа удобрения. Это поможет стимулировать активное наращивание зеленой массы на петуниях.

Процесс подкормки петуний в саду. Фото: Pinterest

Третий этап подкормки

В третий раз удобрить петунии на клумбе нужно через семь-десять дней после второго этапа. Это поможет усилить пышное цветение этих популярных цветов.

Эти три этапа подкормки помогут вам получить петунии, которые будут пышно цвести все лето без остановки. Просто добавьте эти удобрения при выращивании цветов весной, и они "отблагодарят" вас невероятно красивым цветением.

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