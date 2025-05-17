Як правильно обрізати іриси — коли це краще робити, поради дачникам

Людина, яка обрізає іриси в саду. Фото: Freepik

Кожна господиня знає, що іриси — це справжня прикраса для весняного саду, але для пишного цвітіння їх варто підкорочувати. Щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, коли і як правильно обрізати ці популярні квіти.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Обрізка після цвітіння

Ці популярні рослини варто обрізати після цвітіння, а це наприкінці весни або на початку літа. Для цього обріжте квітконос біля основи, коли квіти на рослині зів’януть. У жодному разі не чіпайте зелене листя, адже воно підживлює коріння і формує квіти на наступний сезон.

Квіти ірисів під час цвітіння. Фото: Pexels

Обрізка наприкінці літа

Також можна обрізати іриси наприкінці літа. Якщо ви помітили, що листя стало жовтим чи рослина має негарний вигляд, обріжте його до половини висоти. Це допоможе покращити циркуляцію повітря всередині рослини і знизити ризик виникнення гнилі.

Обрізка напередодні зими

Садівники також радять обрізати іриси у період з жовтня до листопада. Для цього після перших заморозків зріжте все листя, залишивши 15-20 сантиметрів від землі. Зріз потрібно робити під кутом у вигляді віяла, щоб вода не застоювалася, а грибки не розповсюджувалися. Ні в якому разі не залишайте старе листя на зиму, адже там заведуться шкідники і патогени.

Процедура обрізки ірисів у саду. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, обрізати іриси можна і тоді, коли листя на них стали жовтими, бурими чи вкрилися плямами. У такому випадку обрізати потрібно максимально близько до поверхні землі. Також потрібно перевірити кореневище — якщо воно м’яке чи слизьке, приберіть і не компостуйте.

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