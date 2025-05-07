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Обов'язково посадіть календулу на городі — чим вона корисна

7 травня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Чому треба обов'язково посадити календулу на городі — 5 причин, поради дачникам
Дачниця, яка зрізає календулу на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Мало хто знає, але календула — це не просто яскрава квітка, це ще й справжній захисник для рослин на городі, тому дачники радять посадити її на своїй ділянці. Дізнайтеся, чому це так важливо і яку роль відіграє ця маленька квітка у формуванні врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Захищає рослини від шкідників

Завдяки тому, що стебла календули липкі, до них прилипають різні шкідники, зокрема, попелиця і гусениці. Завдяки цьому їх стає менше навколо овочів на городі. Водночас, ця квітка своїм ароматом приваблює сонечок, які є природними хижаками попелиці, та колорадських жуків, які часто атакують картоплю.

Календула
Багато календули на городній ділянці. Фото: Pixabay

Захищає ґрунт від захворювань

З коріння календули виділяються особливі елементи, які здатні знезаразити ґрунт, борючись з різними патогенами і шкідливими мікроорганізмами. Також ця квітка покращує мікрофлору і робить землю більш стійкою для ґрунтових шкідників, зокрема, для нематод.

Покращує компост і підживлює рослини

Коли календула закінчує цвісти, її стебла та листя ідеально підходять для компосту, адже в них багато поживних елементів. Також ця рослина швидко перегниває і насичує компост органічними елементами, фосфором і калієм. А ще вона є гарним сидератом, адже покращує структуру землі та активує ґрунтові мікроорганізми.

Сбор календулы
Збір календули на городі. Фото: Pinterest

Захищає рослини від хвороб

Коли календула росте, з неї виділяються ефірні олії і фітонциди, які пригнічують розвиток грибкових захворювань. Тому цю квітку варто посадити біля овочів, які чутливі до хвороб, зокрема, біля помідорів, огірків і перцю.

Передбачає погоду і прикрашає ділянку

Календула вміє передбачати погоду — якщо до восьмої години ранку її пелюстки досі закриті, то буде дощ або гроза. Також її гарні квіти прикрашають ділянку і привертають увагу різних запилювачів.

Нагадаємо, ми писали про те, біля яких рослин не можна садити гортензії і чому. 

Раніше ми розповідали про те, чи потрібно садити барвінок біля будинку за народними прикметами. 

Також ми повідомляли про те, яку квітку потрібно посадити поруч зі смородиною.

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