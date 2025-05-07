Чому треба обов'язково посадити календулу на городі — 5 причин, поради дачникам

Обов'язково посадіть календулу на городі — чим вона корисна
Мало хто знає, але календула — це не просто яскрава квітка, це ще й справжній захисник для рослин на городі, тому дачники радять посадити її на своїй ділянці. Дізнайтеся, чому це так важливо і яку роль відіграє ця маленька квітка у формуванні врожаю.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чому обов’язково потрібно посадити календулу на городі
Захищає рослини від шкідників
Завдяки тому, що стебла календули липкі, до них прилипають різні шкідники, зокрема, попелиця і гусениці. Завдяки цьому їх стає менше навколо овочів на городі. Водночас, ця квітка своїм ароматом приваблює сонечок, які є природними хижаками попелиці, та колорадських жуків, які часто атакують картоплю.
Захищає ґрунт від захворювань
З коріння календули виділяються особливі елементи, які здатні знезаразити ґрунт, борючись з різними патогенами і шкідливими мікроорганізмами. Також ця квітка покращує мікрофлору і робить землю більш стійкою для ґрунтових шкідників, зокрема, для нематод.
Покращує компост і підживлює рослини
Коли календула закінчує цвісти, її стебла та листя ідеально підходять для компосту, адже в них багато поживних елементів. Також ця рослина швидко перегниває і насичує компост органічними елементами, фосфором і калієм. А ще вона є гарним сидератом, адже покращує структуру землі та активує ґрунтові мікроорганізми.
Захищає рослини від хвороб
Коли календула росте, з неї виділяються ефірні олії і фітонциди, які пригнічують розвиток грибкових захворювань. Тому цю квітку варто посадити біля овочів, які чутливі до хвороб, зокрема, біля помідорів, огірків і перцю.
Передбачає погоду і прикрашає ділянку
Календула вміє передбачати погоду — якщо до восьмої години ранку її пелюстки досі закриті, то буде дощ або гроза. Також її гарні квіти прикрашають ділянку і привертають увагу різних запилювачів.
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