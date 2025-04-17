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Яку квітку посадити біля смородини — мурахи зникнуть назавжди

17 квітня 2025 12:22
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Що посадити біля смородини, щоб позбутися мурах — квітка, що врятує врожай
Жінка збирає смородину у саду. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Щороку багато дачників стикаються з однією й тією ж проблемою — мурахи на кущах смородини, які на додачу сприяють появі попелиці, що нищить урожай ягоди. Але не варто одразу ж бігти за хімікатами, досвідчені садівники радять звернути увагу на природні засоби захисту. Один із них зовсім простий і доступний кожному — усім відома польова квітка

Яку саме квітку варто висадити біля кущів смородини, щоб забути про мурах назавжди та мати щедрий врожай, читайте далі у нашій статті. 

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Яка квітка — природний захист для смородини

Смородина — улюблена ягода багатьох городників. Вона смачна, ароматна і корисна. Проте разом із нею на грядці з'являються і непрохані "гості" — мурахи, які приносять попелицю.

Замість агресивної хімії досвідчені садівники радять звернути увагу на простий та ефективний спосіб — висадити біля кущів смородини аптечну ромашку.

 

Яка квітка — природний захист для смородини
Красиві ромашки у саду. Фото: pixnio.com

Чому саме ромашка врятує ваш сад від шкідників 

Поки більшість шукає складні засоби боротьби зі шкідниками, природа вже давно все придумала. Однієї простої квітки достатньо, щоб захистити смородину без зайвого клопоту: 

  1. Ромашка містить ефірні олії, які відлякують мурах і попелицю. Запах, який нам здається приємним, для комах є сигналом тривоги.
  2. Завдяки запаху ромашки комахи втрачають орієнтацію, не будують свої "дороги" до солодкого соку ягід.
  3. Ромашка приваблює корисних комах, які допомагають боротися з іншими шкідниками.

 

Чому саме ромашка врятує ваш сад від шкідників
Аптечна ромашка у саду. Фото: pixabay.com

Як правильно висаджувати ромашку біля смородини

Висаджуйте квітку по периметру кущів або між рядами. 

Оптимальний час для посіву у відкритий ґрунт — весна або осінь (вересень-жовтень). Якщо висіваєте навесні, чекайте, поки ґрунт добре прогріється.

Ромашка невибаглива: росте на будь-якому ґрунті, полюбляє сонце, але витримує і напівтінь. Цвіте довго (з червня до серпня, а інколи й довше), забезпечуючи захист на весь сезон.

Раніше ми писали, який бюджетний засіб захистить фруктові дерева в саду від мурах.

Нагадаємо, ми розповідали, яка квітка на городі здатна замінити дорогі добрива. 

Також пропонуємо дізнатися, яку квітку називають королевою саду та чому.

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13:40 Військовий ЗСУ пояснив, як окупанти жертвують своїми солдатами

13:35 Окупанти виховують дітей в школах на ТОТ в ненависті до України

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

13:29 Салат "Каприз" на Великдень — потрібно всього чотири інгредієнти

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