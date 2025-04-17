Что посадить возле смородины, чтобы избавиться от муравьев — этот цветок спасет урожай

Женщина собирает смородину в саду. Фото: freepik.com

Каждый год многие дачники сталкиваются с одной и той же проблемой — муравьи на кустах смородины, которые в придачу способствуют появлению тли, что уничтожает урожай ягоды. Но не стоит сразу бежать за химикатами, опытные садоводы советуют обратить внимание на природные средства защиты. Одно из них совсем простое и доступное каждому — всем известный полевой цветок.

Какой именно цветок стоит высадить возле кустов смородины, чтобы забыть о муравьях навсегда и иметь щедрый урожай, читайте далее в нашей статье.

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Смородина — любимая ягода многих огородников. Она вкусная, ароматная и полезная. Однако вместе с ней на грядке появляются и незваные "гости" — муравьи, которые приносят тлю.

Вместо агрессивной химии опытные садоводы советуют обратить внимание на простой и эффективный способ — высадить возле кустов смородины аптечную ромашку.

Красивые ромашки в саду. Фото: pixnio.com

Почему именно ромашка спасет ваш сад от вредителей

Пока большинство ищет сложные средства борьбы с вредителями, природа уже давно все придумала. Одного простого цветка достаточно, чтобы защитить смородину без лишних хлопот:

Ромашка содержит эфирные масла, которые отпугивают муравьев и тлю. Запах, который нам кажется приятным, для насекомых является сигналом тревоги. Благодаря запаху ромашки насекомые теряют ориентацию, не строят свои "дороги" к сладкому соку ягод. Ромашка привлекает полезных насекомых, которые помогают бороться с другими вредителями.

Аптечная ромашка в саду. Фото: pixabay.com

Как правильно высаживать ромашку возле смородины

Высаживайте цветок по периметру кустов или между рядами.

Оптимальное время для посева в открытый грунт — весна или осень (сентябрь-октябрь). Если высеваете весной, ждите, пока почва хорошо прогреется.

Ромашка неприхотлива: растет на любой почве, любит солнце, но выдерживает и полутень. Цветет долго (с июня по август, а иногда и дольше), обеспечивая защиту на весь сезон.

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