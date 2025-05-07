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Обязательно посадите календулу на огороде — чем она полезна

7 мая 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему надо обязательно посадить календулу на огороде — 5 причин, советы дачникам
Дачница, которая срезает календулу на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Мало кто знает, но календула — это не просто яркий цветок, это еще и настоящий защитник для растений на огороде, поэтому дачники советуют посадить ее на своем участке. Узнайте, почему это так важно и какую роль играет этот маленький цветок в формировании урожая.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему обязательно нужно посадить календулу на огороде

Защищает растения от вредителей

Благодаря тому, что стебли календулы липкие, к ним прилипают различные вредители, в частности, тля и гусеницы. Благодаря этому их становится меньше вокруг овощей на огороде. В то же время, этот цветок своим ароматом привлекает божьих коровок, которые являются естественными хищниками тли, и колорадских жуков, которые часто атакуют картофель.

Календула
Много календулы на огородном участке. Фото: Pixabay

Защищает почву от заболеваний

Из корней календулы выделяются особенные элементы, которые способны обеззаразить почву, борясь с различными патогенами и вредными микроорганизмами. Также этот цветок улучшает микрофлору и делает землю более устойчивой для почвенных вредителей, в частности, для нематод.

Улучшает компост и подпитывает растения

Когда календула заканчивает цвести, ее стебли и листья идеально подходят для компоста, ведь в них много питательных элементов. Также это растение быстро перегнивает и насыщает компост органическими элементами, фосфором и калием. А еще оно является хорошим сидератом, ведь улучшает структуру земли и активирует почвенные микроорганизмы.

Сбор календулы
Сбор календулы на огороде. Фото: Pinterest

Защищает растения от болезней

Когда календула растет, из нее выделяются эфирные масла и фитонциды, которые подавляют развитие грибковых заболеваний. Поэтому этот цветок стоит посадить возле овощей, которые чувствительны к болезням, в частности, возле помидоров, огурцов и перца.

Предсказывает погоду и украшает участок

Календула умеет предсказывать погоду — если к восьми часам утра ее лепестки до сих пор закрыты, то будет дождь или гроза. Также ее красивые цветы украшают участок и привлекают внимание различных опылителей.

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