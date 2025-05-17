Как правильно обрезать ирисы — когда это лучше делать, советы дачникам

Человек, который обрезает ирисы в саду. Фото: Freepik

Каждая хозяйка знает, что ирисы — это настоящее украшение для весеннего сада, но для пышного цветения их стоит подрезать. Чтобы не допустить ошибки, узнайте, когда и как правильно обрезать эти популярные цветы.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Обрезка после цветения

Эти популярные растения стоит обрезать после цветения, а это в конце весны или в начале лета. Для этого обрежьте цветонос у основания, когда цветы на растении увянут. Ни в коем случае не трогайте зеленые листья, ведь они подпитывают корни и формируют цветы на следующий сезон.

Цветы ирисов во время цветения. Фото: Pexels

Обрезка в конце лета

Также можно обрезать ирисы в конце лета. Если вы заметили, что листья стали желтыми или растение имеет некрасивый вид, обрежьте его до половины высоты. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха внутри растения и снизить риск возникновения гнили.

Обрезка накануне зимы

Садоводы также советуют обрезать ирисы в период с октября по ноябрь. Для этого после первых заморозков срежьте все листья, оставив 15-20 сантиметров от земли. Срез нужно делать под углом в виде веера, чтобы вода не застаивалась, а грибки не распространялись. Ни в коем случае не оставляйте старые листья на зиму, ведь там заведутся вредители и патогены.

Процедура обрезки ирисов в саду. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, обрезать ирисы можно и тогда, когда листья на них стали желтыми, бурыми или покрылись пятнами. В таком случае обрезать нужно максимально близко к поверхности земли. Также нужно проверить корневище — если оно мягкое или скользкое, уберите и не компостируйте.

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