Які рослини посадити в саду, щоб вони залучали бджіл — поради дачникам

Вони привертають бджіл — рослини, які варто посадити в саду
Кожен досвідчений дачник знає, що бджоли грають головну роль у запиленні рослин, завдяки чому вони дають кращий врожай. Дізнайтеся, які рослини необхідно обов’язково посадити на своїй ділянці, щоб вони привертали увагу цих комах.
Про це розповідає Daily Express.
Які рослини привертають бджіл
Ягідні кущі
Сьогодні на кожній українській ділянці можна побачити ягідні чагарники, які не тільки прикрашають її, а й вважаються джерелом нектару і пилку для бджіл. До переліку таких кущів входить дві рослини, на які радять звернути увагу фахівці.
Експерти рекомендують обрати чойсію, яка розпускається навесні та повторно цвіте наприкінці літа, а ще активно приваблює запилювачів. А ще варто посадити чагарникову вероніку, яка влітку та восени вкривається бузковими колосками, а ще не потребує особливого догляду.
Багаторічні рослини
Багаторічні квіти вважаються ще одним ефективним методом привернути увагу бджіл до вашого саду. Експерти радять звернути увагу на айстри, які дають багато пилку, гарно себе почувають у контейнерах і вміють прикрашати будь-яку ділянку.
Також варто посадити геленіум, які цвітуть впродовж усього літа, приваблюють бджіл з метеликами і створюють справжню красу в саду.
В’юнкі рослини
В’юнкі квіти не тільки прикрашають альтанки з парканами, а й активно привертають увагу різних запилювачів. До списку в’юнких рослин, які варто посадити в саду, є гліцинія, яка розквітає навесні та на початку літа, привертаючи увагу бджіл.
А ще вдалим варіантом вважається гортензія плетиста, яка витримує морози і утворює красиві суцвіття, які люблять комахи.
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