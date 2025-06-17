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Головна Дім Вони привертають бджіл — рослини, які варто посадити в саду

Вони привертають бджіл — рослини, які варто посадити в саду

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Дата публікації: 17 червня 2025 22:33
Які рослини посадити в саду, щоб вони залучали бджіл — поради дачникам
Дачниця, яка садить рослину в саду. Фото: Tomathouse
Ключові моменти Які рослини привертають бджіл

Кожен досвідчений дачник знає, що бджоли грають головну роль у запиленні рослин, завдяки чому вони дають кращий врожай. Дізнайтеся, які рослини необхідно обов’язково посадити на своїй ділянці, щоб вони привертали увагу цих комах.

Про це розповідає Daily Express.

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Які рослини привертають бджіл

Ягідні кущі

Сьогодні на кожній українській ділянці можна побачити ягідні чагарники, які не тільки прикрашають її, а й вважаються джерелом нектару і пилку для бджіл. До переліку таких кущів входить дві рослини, на які радять звернути увагу фахівці.

Експерти рекомендують обрати чойсію, яка розпускається навесні та повторно цвіте наприкінці літа, а ще активно приваблює запилювачів. А ще варто посадити чагарникову вероніку, яка влітку та восени вкривається бузковими колосками, а ще не потребує особливого догляду.

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Чойсія і чагарникова вероніка. Фото: колаж Новини.LIVE

Багаторічні рослини

Багаторічні квіти вважаються ще одним ефективним методом привернути увагу бджіл до вашого саду. Експерти радять звернути увагу на айстри, які дають багато пилку, гарно себе почувають у контейнерах і вміють прикрашати будь-яку ділянку.

Також варто посадити геленіум, які цвітуть впродовж усього літа, приваблюють бджіл з метеликами і створюють справжню красу в саду.

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Айстри і геленіум у саду. Фото: колаж Новини.LIVE

В’юнкі рослини

В’юнкі квіти не тільки прикрашають альтанки з парканами, а й активно привертають увагу різних запилювачів. До списку в’юнких рослин, які варто посадити в саду, є гліцинія, яка розквітає навесні та на початку літа, привертаючи увагу бджіл.

А ще вдалим варіантом вважається гортензія плетиста, яка витримує морози і утворює красиві суцвіття, які люблять комахи.

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Гліцинія і гортензія плетиста в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, що зробити з трояндами в червні 2025 року, щоб вони цвіли весь рік

Раніше ми розповідали про те, які квіти вміють стійко витримувати посуху. 

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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