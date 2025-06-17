Які рослини посадити в саду, щоб вони залучали бджіл — поради дачникам

Дачниця, яка садить рослину в саду. Фото: Tomathouse

Кожен досвідчений дачник знає, що бджоли грають головну роль у запиленні рослин, завдяки чому вони дають кращий врожай. Дізнайтеся, які рослини необхідно обов’язково посадити на своїй ділянці, щоб вони привертали увагу цих комах.

Про це розповідає Daily Express.

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Ягідні кущі

Сьогодні на кожній українській ділянці можна побачити ягідні чагарники, які не тільки прикрашають її, а й вважаються джерелом нектару і пилку для бджіл. До переліку таких кущів входить дві рослини, на які радять звернути увагу фахівці.

Експерти рекомендують обрати чойсію, яка розпускається навесні та повторно цвіте наприкінці літа, а ще активно приваблює запилювачів. А ще варто посадити чагарникову вероніку, яка влітку та восени вкривається бузковими колосками, а ще не потребує особливого догляду.

Чойсія і чагарникова вероніка. Фото: колаж Новини.LIVE

Багаторічні рослини

Багаторічні квіти вважаються ще одним ефективним методом привернути увагу бджіл до вашого саду. Експерти радять звернути увагу на айстри, які дають багато пилку, гарно себе почувають у контейнерах і вміють прикрашати будь-яку ділянку.

Також варто посадити геленіум, які цвітуть впродовж усього літа, приваблюють бджіл з метеликами і створюють справжню красу в саду.

Айстри і геленіум у саду. Фото: колаж Новини.LIVE

В’юнкі рослини

В’юнкі квіти не тільки прикрашають альтанки з парканами, а й активно привертають увагу різних запилювачів. До списку в’юнких рослин, які варто посадити в саду, є гліцинія, яка розквітає навесні та на початку літа, привертаючи увагу бджіл.

А ще вдалим варіантом вважається гортензія плетиста, яка витримує морози і утворює красиві суцвіття, які люблять комахи.

Гліцинія і гортензія плетиста в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

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