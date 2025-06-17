Какие растения посадить в саду, чтобы они привлекали пчел — советы дачникам

Дачница, которая сажает растение в саду. Фото: Tomathouse

Каждый опытный дачник знает, что пчелы играют главную роль в опылении растений, благодаря чему они дают лучший урожай. Узнайте, какие растения необходимо обязательно посадить на своем участке, чтобы они привлекали внимание этих насекомых.

Об этом рассказывает Daily Express.

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Какие растения привлекают пчел

Ягодные кусты

Сегодня на каждом украинском участке можно увидеть ягодные кустарники, которые не только украшают его, но и считаются источником нектара и пыльцы для пчел. В перечень таких кустов входит два растения, на которые советуют обратить внимание специалисты.

Эксперты рекомендуют выбрать чойсию, которая распускается весной и повторно цветет в конце лета, а еще активно привлекает опылителей. А еще стоит посадить кустарниковую веронику, которая летом и осенью покрывается сиреневыми колосками, а еще не требует особого ухода.

Чойсия и кустарниковая вероника. Фото: коллаж Новини.LIVE

Многолетние растения

Многолетние цветы считаются еще одним эффективным методом привлечь внимание пчел к вашему саду. Эксперты советуют обратить внимание на астры, которые дают много пыльцы, хорошо себя чувствуют в контейнерах и умеют украшать любой участок.

Также стоит посадить гелениумы, которые цветут в течение всего лета, привлекают пчел с бабочками и создают настоящую красоту в саду.

Астры и гелениум в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Вьющиеся растения

Вьющиеся цветы не только украшают беседки с заборами, но и активно привлекают внимание различных опылителей. В список вьющихся растений, которые стоит посадить в саду, входит глициния, которая расцветает весной и в начале лета, привлекая внимание пчел.

А еще удачным вариантом считается гортензия плетистая, которая выдерживает морозы и образует красивые соцветия, которые любят насекомые.

Глициния и гортензия плетистая в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

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