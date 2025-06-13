Як можна виростити пишні жоржини в саду — корисні поради дачникам

Жінка, яка поливає жоржини в саду. Фото: Freepik

Наші бабусі свого часу любили вирощувати на своїй клумбі жоржини, причому, вони завжди виходили найгарнішими. Якщо ви хочете, щоб і ваші квіти в саду вийшли гарними і пишними, дізнайтеся, як їх потрібно доглядати в процесі вирощування.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Жоржини — це дуже красиві рослини, які не так вже і важко вирощувати, але варто дещо знати про них. Якщо ви хочете, щоб ці квіти потішили ваше око неймовірним цвітінням, а ваш ніс — чудовим ароматом, обов’язково зробіть з ними кілька простих і, водночас, важливих речей.

Жоржини під час цвітіння в саду. Фото: Pinterest

Досвідчені садівники розповіли, що варто зробити з жоржинами під час вирощування і як їх правильно доглядати.

Як потрібно доглядати жоржини для гарного цвітіння

Вибір місця

Запам’ятайте, що жоржини — це теплолюбні квіти, тому їм потрібно багато сонячного світла. Для гарного цвітіння ці рослини краще садити у правильному місці. Якщо ви хочете раніше зібрати букети жоржин з власної ділянки, можете їх спочатку посадити в ящиках чи горщиках, а при відповідній температурі надворі пересадити на клумбу.

Обрізка квітів

Коли ці рослини виростуть у ґрунті до 50 сантиметрів, обріжте найслабші паростки, щоб жоржини не віддавали на них свої сили. Щойно ви побачите пуп’янки, обріжте бічні пагони, щоб прискорити цвітіння і виростити пишні квіти. Також обрізати потрібно і квіти, які вже відцвіли.

Дачниця, яка обрізає жоржини в саду. Фото: The Sun

Полив і підживлення

Жоржинам важливо, щоб ґрунт під ними був вологим, але не мокрим, тому в посуху їх потрібно поливати один-два рази на тиждень. Підживлювати ці рослини варто добривом із вмістом фосфору і калію.

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