Як можна виростити гарну пеларгонію — корисні поради

Пишна яскрава квітка пеларгонії. Фото: Ths is my garden

Напевно в кожної справжньої господині вдома стоїть пеларгонія, але, на жаль, не у всіх вдається отримати дійсно гарні та здорові рослини. Дізнайтеся, як можна з легкістю виростити пишну кімнатну квітку і що для цього важливо робити вдома.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Об’єм горщика

Запам’ятайте, що площа землі, де у вас росте кімнатна квітка, має бути вдвічі чи втричі меншою, ніж у цієї рослини. Тобто, для пеларгонії заввишки 30 сантиметрів потрібен горщик заввишки десять сантиметрів і діаметром — в кілька разів менше.

Пеларгонія в горщику в період цвітіння. Фото: Pixabay

Підживлення рослини

Також для пишного цвітіння важливо підживлювати пеларгонію правильними добривами і з відповідною періодичністю. Досвідчені квітникарі рекомендують скористатися таким добривом, як "Осмокот", але не у чистому вигляді, а як розчин.

Для приготування ефективної суміші вам потрібно взяти змішати між собою такі інгредієнти, як:

Препарат "Осмокот" — п’ять грамів

Вода — один літр

А ще варто підживити цю кімнатну рослину такими добривами, як:

Кальцієва селітра — два грами на один літр теплої води

Деревна зола — п’ять столових ложок на один літр окропу

Полив пеларгонії у горщику. Фото: Hindustan Times

Умови для вирощування

Ви будете здивовані, але експерти не рекомендують створювати для пеларгонії занадто ідеальні умови. Справа в тому, що ця кімнатна рослина повинна звикати до екзогенних факторів.

Якщо ви помітили занадто пишну квітку, не поливайте її дуже часто, що вона не була занадто великою. Також варто ставити пеларгонію на балконі на кілька днів за умов температури до п’ять градусів тепла і обов’язково частіше обрізати гілки.

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