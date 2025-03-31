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Як правильно вирощувати сукуленти — корисні поради

31 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як треба доглядати сукуленти, щоб виростити гарні квіти — корисні поради
Жінка, яка поливає сукулент у горщику. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Сукуленти — це маленькі квіти, які мають унікальні тканини, завдяки чому вони здатні зберігати вологи впродовж тривалого періоду часу. Дізнайтеся, як правильно доглядати ці кімнатні рослини, щоб вони виросли красивими і здоровими.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Що собою являють сукуленти

Ці маленькі квіти мають особливу будову, завдяки чому вони здатні довго зберігати вологу в стеблах або листках і вважаються дуже стійкими до посухи. Через це сукуленти вміють жити без води цілими тижнями. Однак, щоб виростити гарні кімнатні рослини, необхідно їх правильно доглядати.

Зокрема, це стосується поливів і пересадки сукулентів, які вважаються ключовими моментами вирощування цих рослин.

Сукуленты
Вирощування сукулентів у горщику. Фото: Pixabay

Як правильно потрібно доглядати сукуленти

Як поливати сукуленти

Фахівці з квітникарства рекомендують поливати ці маленькі кімнатні квіти один раз на два тижні. Але коли надворі нижче 15 градусів тепла, робити це можна один раз на місяць. Коли надворі спекотно, обов’язково стежте за тим, наскільки вологий ґрунт, і поливайте сукуленти тоді, коли він повністю стане сухим.

Полив сукулентов
Процес поливу сукулентів у домашніх умовах. Фото: Pinterest

Як і коли пересаджувати сукуленти

Експерти радять пересаджувати ці кімнатні квіти кожні два-три роки, щоб забезпечити здоровий ріст. Але перш, ніж це робити, ні в якому разі не поливайте сукуленти. І обережно їх витягніть з ґрунту разом із корінням, щоб потім пересадити.

Після цього підготуйте новий горщик із сухим або трохи вологим ґрунтом, вставте туди рослини і присипте їх зверху землею. Після цього один тиждень не поливайте квіти, щоб дозволити їм звикнути до нового місця "проживання".

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити спатифілум навесні для пишного цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно поливати орхідею, щоб вона гарно цвіла. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживити фіалки, щоб виростити гарні квіти.

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