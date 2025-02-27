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Борошниста роса на кімнатних квітах — причини і методи боротьби

27 лютого 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Як позбутися борошнистої роси на кімнатних рослинах — ефективні народні методи
Молода господиня, яка обприскує кімнатну квітку. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

На жаль, кімнатні рослини дуже часто страждають від різних хвороб, зокрема, від борошнистої роси, особливо, коли їх погано доглядають. Ми розповідаємо, чому на домашніх квітах з'являється це захворювання і як можна його ефективно позбутися, щоб врятувати рослини.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Чому на кімнатних квітах з’являється борошниста роса

Спори цієї хвороби можуть ховатися в ґрунті та починають розмножуватися при поганих умовах вологості або різких змінах температури. Якщо ви будете неправильно поливати квіти і залишати ґрунт постійно сухим, ви ризикуєте нашкодити рослинам.

У такому випадку домашні рослини можуть постраждати від борошнистої роси. Однак, якщо знати один секрет, то можна з легкістю позбутися цього захворювання і врятувати свої квіти.

Мучнистая роса
Ознака наявності борошнистої роси на квітці. Фото: Pinterest

Як можна позбутися борошнистої роси на квітах

Щоб позбавити кімнатні рослини від борошнистої роси, необов’язково використовувати хімічні засоби з магазину. Достатньо мати під рукою звичайні кухонні засоби, які допоможуть вам у цьому. Щоб позбутися борошнистої роси на квітах, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Харчова сода — 25 грамів
  • Рідке господарське мило — п’ять грамів
  • Гаряча вода — п’ять літрів

Приготовлений розчин охолодіть і обробляйте кімнатну рослину двічі або тричі на тиждень, щоб позбутися борошнистої роси.

А якщо під рукою є часник, можете скористатися іншим рецептом. Для цього візьміть маленьку голівку часнику, подрібніть її, залийте одним літром води і залиште розчин настоюватися на одну добу. Потім процідіть суміш і обприскайте свою рослину.

Опрыскивание растения
Процес обприскування кімнатної рослини. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити кімнатні рослини від шкідників за допомогою сірників. 

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Також ми повідомляли про те, як можна прибрати пил на кімнатних рослинах. 

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