Як позбутися борошнистої роси на кімнатних рослинах — ефективні народні методи

Молода господиня, яка обприскує кімнатну квітку. Фото: Freepik

На жаль, кімнатні рослини дуже часто страждають від різних хвороб, зокрема, від борошнистої роси, особливо, коли їх погано доглядають. Ми розповідаємо, чому на домашніх квітах з'являється це захворювання і як можна його ефективно позбутися, щоб врятувати рослини.

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Спори цієї хвороби можуть ховатися в ґрунті та починають розмножуватися при поганих умовах вологості або різких змінах температури. Якщо ви будете неправильно поливати квіти і залишати ґрунт постійно сухим, ви ризикуєте нашкодити рослинам.

У такому випадку домашні рослини можуть постраждати від борошнистої роси. Однак, якщо знати один секрет, то можна з легкістю позбутися цього захворювання і врятувати свої квіти.

Ознака наявності борошнистої роси на квітці. Фото: Pinterest

Як можна позбутися борошнистої роси на квітах

Щоб позбавити кімнатні рослини від борошнистої роси, необов’язково використовувати хімічні засоби з магазину. Достатньо мати під рукою звичайні кухонні засоби, які допоможуть вам у цьому. Щоб позбутися борошнистої роси на квітах, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Харчова сода — 25 грамів

Рідке господарське мило — п’ять грамів

Гаряча вода — п’ять літрів

Приготовлений розчин охолодіть і обробляйте кімнатну рослину двічі або тричі на тиждень, щоб позбутися борошнистої роси.

А якщо під рукою є часник, можете скористатися іншим рецептом. Для цього візьміть маленьку голівку часнику, подрібніть її, залийте одним літром води і залиште розчин настоюватися на одну добу. Потім процідіть суміш і обприскайте свою рослину.

Процес обприскування кімнатної рослини. Фото: Freepik

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