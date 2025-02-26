Що зробити, щоб кімнатні квіти не засохли під час від'їзду — корисні поради

Молода жінка, яка доглядає кімнатні рослини. Фото: скриншот з YouTube

Кожна кімнатна рослина потребує догляду, але час від часу буває так, що доводиться кудись їхати, а тому можливості стежити за квітами тимчасово немає. Однак, досвідчені квітникарі розповіли, як можна зберегти домашні рослини, якщо потрібно їхати з дому.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Якщо ви вирощуєте багато різних кімнатних квітів вдома, вам потрібно постійно їх доглядати. Але інколи буває так, що потрібно кудись терміново поїхати, і ви боїтеся, що за час вашої відсутності ваші рослини можуть засохнути.

Звичайно, можна попросити когось ходити і доглядати квіти, але коли немає такої можливості, то потрібно подумати над тим, як можна зберегти свої рослини. Дізнайтеся, як можна самостійно організувати полив квітів, щоб вони не засохли, коли вас немає вдома.

Процес поливу кімнатних рослин. Фото: Pinterest

Як можна зберегти домашні рослини на час від’їзду

Використання пластикової пляшки

Візьміть якусь порожню пластикову пляшку, виріжіть у її дні та на кришці кілька отворів і налийте у пляшку воду. Після цього прикопайте цю пляшку в горщику так, щоб її кришка опинилася знизу. Таким методом ви можете поливати квіти два тижні.

Пластикова пляшка в горщику з рослиною. Фото: Pinterest

Використання тазу з водою

Можете взяти таз, наповнити його водою і поставити у нього горщики з кімнатними рослинами, щоб вони самостійно отримували воду. Однак, варто наголосити, що надмірна кількість вологи може пошкодити корінці, через що вони почнуть гнити.

Горщики з орхідеями у тазику з водою. Фото: Decorexpro

Використання каструлі

Візьміть звичайну каструлю, залийте її водою і занурте у неї один край синтетичної мотузки, а інший — у горщик з рослиною. Такий метод допоможе вашим кімнатним рослинам залишатися зволоженими тривалий час.

Кімнатні квіти біля каструлі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли потрібно поливати орхідею, щоб вона пишно цвіла.

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