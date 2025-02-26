Что сделать, чтобы комнатные цветы не засохли во время отъезда — полезные советы

Молодая женщина, которая ухаживает за комнатными растениями. Фото: скриншот с YouTube

Каждое комнатное растение нуждается в уходе, но время от времени бывает так, что приходится куда-то уезжать, а потому возможности следить за цветами временно нет. Однако, опытные цветоводы рассказали, как можно сохранить домашние растения, если нужно уезжать из дома.

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Если вы выращиваете много разных комнатных цветов дома, вам нужно постоянно за ними ухаживать. Но иногда бывает так, что нужно куда-то срочно уехать, и вы боитесь, что за время вашего отсутствия ваши растения могут засохнуть.

Конечно, можно попросить кого-то ходить и ухаживать за цветами, но когда нет такой возможности, то нужно подумать над тем, как можно сохранить свои растения. Узнайте, как можно самостоятельно организовать полив цветов, чтобы они не засохли, когда вас нет дома.

Процесс полива комнатных растений. Фото: Pinterest

Как можно сохранить домашние растения на время отъезда

Использование пластиковой бутылки

Возьмите какую-то пустую пластиковую бутылку, вырежьте в ее дне и на крышке несколько отверстий и налейте в бутылку воду. После этого прикопайте эту бутылку в горшке так, чтобы ее крышка оказалась снизу. Таким методом вы можете поливать цветы две недели.

Пластиковая бутылка в горшке с растением. Фото: Pinterest

Использование таза с водой

Можете взять таз, наполнить его водой и поставить в него горшки с комнатными растениями, чтобы они самостоятельно получали воду. Однако, стоит отметить, что чрезмерное количество влаги может повредить корешки, из-за чего они начнут гнить.

Горшки с орхидеями в тазике с водой. Фото: Decorexpro

Использование кастрюли

Возьмите обычную кастрюлю, залейте ее водой и погрузите в нее один край синтетической веревки, а другой — в горшок с растением. Такой метод поможет вашим комнатным растениям оставаться увлажненными длительное время.

Комнатные цветы возле кастрюли. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, когда нужно поливать орхидею, чтобы она пышно цвела.

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