Як можна виростити цибулинні квіти до 8 березня 2025 — покрокова інструкція з відео

Жінка, яка садить цибулинні квіти у горщику. Фото: скриншот з YouTube

Щоб отримати букет гарних квітів з власного підвіконня до восьмого березня, варто знати певні правила. Досвідчена квітникарка розповіла, як правильно садити цибулинні та як їх доглядати, щоб встигнути подарувати мамі, сестрі, подрузі або колезі у Міжнародний жіночий день.

Про це фахівчиня розповідає на каналі "FLORIUM — Мої рослини" в YouTube.

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Підготовка цибулин до посадки

Перш, ніж вирощувати квіти, відберіть великі та щільні цибулини, а потім зніміть з них оболонку. Якщо ви хочете посадити невелику кількість цибулинних, візьміть горщик заввишки не менше 15 сантиметрів з дренажними отворами.

Потім на дно цієї ємності покладіть дренаж шаром від двох до трьох сантиметрів — підійде пісок, дрібне каміння або керамзит.

Цибулини і дренаж у горщику. Фото: скриншот з YouTube

Наступним кроком йде підготовка суміші з садового ґрунту, піску або агроперлиту і торфу, яку потрібно добре розмішати, щоб вона мала легку консистенцію. Підійде також ґрунтосуміш для квітучих рослин.

Насипте цю суміш на дренаж шаром не менше десяти сантиметрів і ретельно зволожте все, що є у горщику.

Суміш для посадки цибулинних. Фото: скриншот з YouTube

Посадка цибулин

Помістіть цибулини на поверхню ґрунта на відстані в два сантиметри між посадками, але не заглиблюйте їх. Зверху додайте ґрунтосуміш так, щоб верхня частина цибулин була на поверхні. Утрамбуйте і розрівняйте посадки.

Посаджені цибулини в горщику. Фото: скриншот з YouTube

Догляд цибулинних після посадки

У процесі вирощування обов’язково стежте за рівнем вологи, обережно поливайте цибулини, уникаючи потрапляння води на них. За кілька тижнів, коли з’являться перші листочки заввишки п’ять-сім сантиметрів, приберіть горщик з холоду і помістіть його у світле тепле місце.

Тривалість світлового дня для вирощування цибулинних повинна бути, в середньому, 12-14 годин.

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