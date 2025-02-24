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Як виростити красиві цибулинні квіти до 8 березня — відео

24 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна виростити цибулинні квіти до 8 березня 2025 — покрокова інструкція з відео
Жінка, яка садить цибулинні квіти у горщику. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб отримати букет гарних квітів з власного підвіконня до восьмого березня, варто знати певні правила. Досвідчена квітникарка розповіла, як правильно садити цибулинні та як їх доглядати, щоб встигнути подарувати мамі, сестрі, подрузі або колезі у Міжнародний жіночий день.

Про це фахівчиня розповідає на каналі "FLORIUM — Мої рослини" в YouTube.

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Підготовка цибулин до посадки

Перш, ніж вирощувати квіти, відберіть великі та щільні цибулини, а потім зніміть з них оболонку. Якщо ви хочете посадити невелику кількість цибулинних, візьміть горщик заввишки не менше 15 сантиметрів з дренажними отворами.

Потім на дно цієї ємності покладіть дренаж шаром від двох до трьох сантиметрів — підійде пісок, дрібне каміння або керамзит.

Дренаж
Цибулини і дренаж у горщику. Фото: скриншот з YouTube

Наступним кроком йде підготовка суміші з садового ґрунту, піску або агроперлиту і торфу, яку потрібно добре розмішати, щоб вона мала легку консистенцію. Підійде також ґрунтосуміш для квітучих рослин.

Насипте цю суміш на дренаж шаром не менше десяти сантиметрів і ретельно зволожте все, що є у горщику. 

Смесь
Суміш для посадки цибулинних. Фото: скриншот з YouTube

Посадка цибулин

Помістіть цибулини на поверхню ґрунта на відстані в два сантиметри між посадками, але не заглиблюйте їх. Зверху додайте ґрунтосуміш так, щоб верхня частина цибулин була на поверхні. Утрамбуйте і розрівняйте посадки. 

Луковицы
Посаджені цибулини в горщику. Фото: скриншот з YouTube

Догляд цибулинних після посадки

У процесі вирощування обов’язково стежте за рівнем вологи, обережно поливайте цибулини, уникаючи потрапляння води на них. За кілька тижнів, коли з’являться перші листочки заввишки п’ять-сім сантиметрів, приберіть горщик з холоду і помістіть його у світле тепле місце.

Тривалість світлового дня для вирощування цибулинних повинна бути, в середньому, 12-14 годин. 

Нагадаємо, ми писали про те, якими народними добривами варто підживлювати фіалку для гарного росту. 

Раніше ми розповідали про те, коли варто поливати орхідею для пишного цвітіння. 

Також ми повідомляли про те, як можна з легкістю виростити фіалку з одного листочка.

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22:30 У Києві лунають вибухи, працює ППО

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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