Как можно вырастить луковичные цветы к 8 марта 2025 — пошаговая инструкция с видео

Женщина, которая сажает луковичные цветы в горшке. Фото: скриншот с YouTube

Чтобы получить букет красивых цветов с собственного подоконника к восьмому марта, следует знать определенные правила. Опытный цветовод рассказала, как правильно сажать луковичные и как за ними ухаживать, чтобы успеть подарить маме, сестре, подруге или коллеге в Международный женский день.

Об этом специалист рассказывает на канале "FLORIUM — Мої рослини" в YouTube.

Читайте также:

Как вырастить красивые луковичные

Подготовка луковиц к посадке

Прежде, чем выращивать цветы, отберите крупные и плотные луковицы, а затем снимите с них оболочку. Если вы хотите посадить небольшое количество луковичных, возьмите горшок высотой не менее 15 сантиметров с дренажными отверстиями.

Затем на дно этой емкости положите дренаж слоем от двух до трех сантиметров — подойдет песок, мелкие камни или керамзит.

Луковицы и дренаж в горшке. Фото: скриншот с YouTube

Следующим шагом идет подготовка смеси из садового грунта, песка или агроперлита и торфа, которую нужно хорошо размешать, чтобы она имела легкую консистенцию. Подойдет также почвосмесь для цветущих растений.

Насыпьте эту смесь на дренаж слоем не менее десяти сантиметров и тщательно увлажните все, что есть в горшке.

Смесь для посадки луковичных. Фото: скриншот с YouTube

Посадка луковиц

Поместите луковицы на поверхность почвы на расстоянии в два сантиметра между посадками, но не углубляйте их. Сверху добавьте почвосмесь так, чтобы верхняя часть луковиц была на поверхности. Утрамбуйте и разровняйте посадки.

Посаженные луковицы в горшке. Фото: скриншот с YouTube

Уход за луковичными после посадки

В процессе выращивания обязательно следите за уровнем влаги, осторожно поливайте луковицы, избегая попадания воды на них. Через несколько недель, когда появятся первые листочки высотой пять-семь сантиметров, уберите горшок с холода и поместите его в светлое теплое место.

Продолжительность светового дня для выращивания луковичных должна быть, в среднем, 12-14 часов.

Напомним, мы писали о том, какими народными удобрениями стоит подкармливать фиалку для хорошего роста.

Ранее мы рассказывали о том, когда стоит поливать орхидею для пышного цветения.

Также мы сообщали о том, как можно с легкостью вырастить фиалку из одного листочка.