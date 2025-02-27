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Мучнистая роса на комнатных цветах — причины и методы борьбы

27 февраля 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Как избавиться от мучнистой росы на комнатных растениях — эффективные народные методы
Молодая хозяйка, которая опрыскивает комнатный цветок. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

К сожалению, комнатные растения очень часто страдают от различных болезней, в частности, от мучнистой росы, особенно, когда за ними плохо ухаживают. Мы рассказываем, почему на домашних цветах появляется это заболевание и как можно от него эффективно избавиться, чтобы спасти растения.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Почему на комнатных цветах появляется мучнистая роса

Споры этой болезни могут прятаться в почве и начинают размножаться при плохих условиях влажности или резких изменениях температуры. Если вы будете неправильно поливать цветы и оставлять почву постоянно сухой, вы рискуете навредить растениям.

В таком случае домашние растения могут пострадать от мучнистой росы. Однако, если знать один секрет, то можно с легкостью избавиться от этого заболевания и спасти свои цветы.

Мучнистая роса
Признак наличия мучнистой росы на цветке. Фото: Pinterest

Как можно избавиться от мучнистой росы на цветах

Чтобы избавить комнатные растения от мучнистой росы, необязательно использовать химические средства из магазина. Достаточно иметь под рукой обычные кухонные средства, которые помогут вам в этом. Чтобы избавиться от мучнистой росы на цветах, смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Пищевая сода — 25 грамм
  • Жидкое хозяйственное мыло — пять грамм
  • Горячая вода — пять литров

Приготовленный раствор охладите и обрабатывайте комнатное растение дважды или трижды в неделю, чтобы избавиться от мучнистой росы.

А если под рукой есть чеснок, можете воспользоваться другим рецептом. Для этого возьмите маленькую головку чеснока, измельчите ее, залейте одним литром воды и оставьте раствор настаиваться на одни сутки. Затем процедите смесь и опрыскайте свое растение.

Опрыскивание растения
Процесс опрыскивания комнатного растения. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как можно защитить комнатные растения от вредителей с помощью спичек.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от паутинного клеща на комнатном растении с помощью апельсина.

Также мы сообщали о том, как можно убрать пыль на комнатных растениях.

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