Как надо ухаживать за суккулентами, чтобы вырастить красивые цветы — полезные советы

Женщина, которая поливает суккулент в горшке. Фото: Pinterest

Суккуленты — это маленькие цветы, которые имеют уникальные ткани, благодаря чему они способны сохранять влагу в течение длительного периода времени. Узнайте, как правильно ухаживать за этими комнатными растениями, чтобы они выросли красивыми и здоровыми.

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Эти маленькие цветы имеют особое строение, благодаря чему они способны долго сохранять влагу в стеблях или листьях и считаются очень устойчивыми к засухе. Из-за этого суккуленты умеют жить без воды целыми неделями. Однако, чтобы вырастить красивые комнатные растения, необходимо за ними правильно ухаживать.

В частности, это касается поливов и пересадки суккулентов, которые считаются ключевыми моментами выращивания этих растений.

Выращивание суккулентов в горшке. Фото: Pixabay

Как правильно нужно ухаживать за суккулентами

Как поливать суккуленты

Специалисты по цветоводству рекомендуют поливать эти маленькие комнатные цветы один раз в две недели. Но когда на улице ниже 15 градусов тепла, делать это можно один раз в месяц. Когда на улице жарко, обязательно следите за тем, насколько влажная почва, и поливайте суккуленты тогда, когда она полностью станет сухой.

Процесс полива суккулентов в домашних условиях. Фото: Pinterest

Как и когда пересаживать суккуленты

Эксперты советуют пересаживать эти комнатные цветы каждые два-три года, чтобы обеспечить здоровый рост. Но прежде, чем это делать, ни в коем случае не поливайте суккуленты. И осторожно их извлеките из почвы вместе с корнями, чтобы потом пересадить.

После этого подготовьте новый горшок с сухим или чуть влажным грунтом, вставьте туда растения и присыпьте их сверху землей. После этого одну неделю не поливайте цветы, чтобы позволить им привыкнуть к новому месту "проживания".

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