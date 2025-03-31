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Как правильно выращивать суккуленты — полезные советы

31 марта 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как надо ухаживать за суккулентами, чтобы вырастить красивые цветы — полезные советы
Женщина, которая поливает суккулент в горшке. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Суккуленты — это маленькие цветы, которые имеют уникальные ткани, благодаря чему они способны сохранять влагу в течение длительного периода времени. Узнайте, как правильно ухаживать за этими комнатными растениями, чтобы они выросли красивыми и здоровыми.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Что собой представляют суккуленты

Эти маленькие цветы имеют особое строение, благодаря чему они способны долго сохранять влагу в стеблях или листьях и считаются очень устойчивыми к засухе. Из-за этого суккуленты умеют жить без воды целыми неделями. Однако, чтобы вырастить красивые комнатные растения, необходимо за ними правильно ухаживать.

В частности, это касается поливов и пересадки суккулентов, которые считаются ключевыми моментами выращивания этих растений.

Сукуленты
Выращивание суккулентов в горшке. Фото: Pixabay

Как правильно нужно ухаживать за суккулентами

Как поливать суккуленты

Специалисты по цветоводству рекомендуют поливать эти маленькие комнатные цветы один раз в две недели. Но когда на улице ниже 15 градусов тепла, делать это можно один раз в месяц. Когда на улице жарко, обязательно следите за тем, насколько влажная почва, и поливайте суккуленты тогда, когда она полностью станет сухой.

Полив сукулентов
Процесс полива суккулентов в домашних условиях. Фото: Pinterest

Как и когда пересаживать суккуленты

Эксперты советуют пересаживать эти комнатные цветы каждые два-три года, чтобы обеспечить здоровый рост. Но прежде, чем это делать, ни в коем случае не поливайте суккуленты. И осторожно их извлеките из почвы вместе с корнями, чтобы потом пересадить.

После этого подготовьте новый горшок с сухим или чуть влажным грунтом, вставьте туда растения и присыпьте их сверху землей. После этого одну неделю не поливайте цветы, чтобы позволить им привыкнуть к новому месту "проживания".

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить спатифиллум весной для пышного цветения.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно поливать орхидею, чтобы она красиво цвела.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкормить фиалки, чтобы вырастить красивые цветы.

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