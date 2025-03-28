Чим підживити спатифілум навесні 2025 для гарного цвітіння — корисні поради

Людина, яка поливає спатифілум у горщику. Фото: Pinterest

Кожна справжня господиня знає, що навесні потрібно стимулювати спатифілум, щоб він почав рясно і пишно цвісти. Дізнайтеся, чим можна дешево, але ефективно удобрити цю кімнатну рослину у весняну пору року, щоб вона потішила своїми красивими квітами.

Про це розповідає Express.

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Щоб спатифілум виріс гарним і пишним, необхідно дотримуватися певних правил під час догляду цієї квітки. Йдеться про те, щоб забезпечити цій кімнатній рослині гарне сонячне світло, а також наситити цю квітку необхідними поживними елементами.

Експерти розповіли, де краще ставити спатифілум, щоб захистити його від опіків, і чим саме удобрювати цю квітку, щоб вона отримала всі необхідні поживні елементи.

Пишний спатифілум у горщику на вікні. Фото: Pexels

Як можна виростити гарний спатифілум

Яке освітлення любить спатифілум

Фахівці кажуть, що спатифілум — це одна з кімнатних рослин, яка любить яскраве, але не пряме світло. Справа в тому, що промені сонця можуть залишити по собі опіки на чутливих листках квітки, особливо влітку, коли воно особливо палюче.

Тому варто ставити спатифілум там, куди не потрапляють прямі сонячні промені, щоб не нашкодити йому.

Чим варто підживити спатифілум навесні

За словами фахівців з квітникарства, спатифілум варто підживити добривом з використанням звичайної шкірки бананів, до складу якої входить багато калію. Причому, робити це можна як порошком зі шкірок, так і банановою водою.

Бананова шкірка біля спатифілума. Фото: скриншот з YouTube

Як часто потрібно підживлювати спатифілум

Цю кімнатну квітку квітникарі рекомендують підживлювати один раз під час кожних двох-трьох поливів навесні та влітку. Наприкінці осени та взимку підживлення цієї кімнатної рослини варто скоротити. Робити це потрібно один раз кожні чотири поливи.

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