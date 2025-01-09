Чому листя спатифілума чорніє — як врятувати кімнатну рослину, поради

Людина, яка показує почорніле листя спатифілума. Фото: Genialne

Не секрет, що спатифілум — це популярна кімнатна рослина, яка має красиве блискуче зелене листя і ніжні білі квіти, але інколи буває так, що ця краса псується почорнінням. Ми розповідаємо, чому листя цієї домашньої квітки стає чорним на кінцівках і як можна врятувати цю рослину.

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Спатифілум (або як його ще називають — "жіноче щастя") — це популярна рослина, яка любить тепло і завжди готова потішити господарів неймовірною красою за умови правильного догляду. Але на листях спатифілума дуже часто можна зустріти почорніння, з яким далеко не всі люди можуть впоратися.

Ця проблема виникає з декількох причин, і якщо про них знати, можна з легкістю виправити цю ситуацію. Зокрема, існує одна поширена причина, яка впливає на виникнення такої проблеми. Ми розповідаємо, чому на листях цієї кімнатної рослини з’являються чорні плями і як можна врятувати домашню квітку, доки не пізно.

Почорніння на кінцівках листя спатифілума. Фото: Pinterest

Чому на кінцівках спатифілума з’являється почорніння

Дуже часто листя спатифілума стає чорним через те, що ви неправильно його поливаєте. Вважається, що ця рослина любить рясний полив, але переливати його не бажано. Зазвичай спатифілум сам покаже, коли його потрібно полити, — в нього опускається листя.

Опущене листя спатифілума. Фото: Pinterest

Як можна прибрати почорніння на спатифілумі

Та класичний полив можна замінити іншою процедурою, наприклад, теплим душем. Досвідчені квітникарі наголошують, що ця водна процедура буде навіть краща за звичайний полив. Просто дотримуйтеся відповідного водного режиму, і тоді кінчики на листях спатифілума будуть здоровими.

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