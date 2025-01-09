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Листья спатифиллюма стали черными — причины, как спасти цветок

9 января 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему листья спатифиллюма чернеют — как спасти комнатное растение, советы
Человек, который показывает почерневшие листья спатифиллюма. Фото: Genialne
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что спатифиллюм — это популярное комнатное растение, которое имеет красивые блестящие зеленые листья и нежные белые цветы, но иногда бывает так, что эта красота портится почернением. Мы рассказываем, почему листья этого домашнего цветка становятся черными на кончиках и как можно спасти это растение.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Спатифиллюм (или как его еще называют — "женское счастье") — это популярное растение, которое любит тепло и всегда готово порадовать хозяев невероятной красотой при условии правильного ухода. Но на листьях спатифиллюма очень часто можно встретить почернение, с которым далеко не все люди могут справиться.

Эта проблема возникает по нескольким причинам, и если о них знать, можно с легкостью исправить эту ситуацию. В частности, существует одна распространенная причина, которая влияет на возникновение такой проблемы. Мы рассказываем, почему на листьях этого комнатного растения появляются черные пятна и как можно спасти домашний цветок, пока не поздно.

Листья спатифиллюма
Почернение на кончиках листьев спатифиллюма. Фото: Pinterest

Почему на кончиках спатифиллюма появляется почернение

Очень часто листья спатифиллюма становятся черными из-за того, что вы неправильно его поливаете. Считается, что это растение любит обильный полив, но переливать его не желательно. Обычно спатифиллюм сам покажет, когда его нужно полить, — у него опускаются листья.

Спатифиллюм
Опущенные листья спатифиллюма. Фото: Pinterest

Как можно убрать почернение на спатифиллюме

И классический полив можно заменить другой процедурой, например, теплым душем. Опытные цветоводы отмечают, что эта водная процедура будет даже лучше обычного полива. Просто придерживайтесь соответствующего водного режима, и тогда кончики на листьях спатифиллюма будут здоровыми.

Напомним, мы писали о том, чем подкормить спатифиллюм, чтобы заставить его расти.

Ранее мы рассказывали о том, почему спатифиллюм пропадает и как можно спасти растение.

Также мы сообщали о том, какие комнатные растения опасны для женщин.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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