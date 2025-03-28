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Чем нужно подкормить спатифиллум весной, чтобы он пышно расцвел

28 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить спатифиллум весной 2025 для красивого цветения — полезные советы
Человек, который поливает спатифиллум в горшке. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждая настоящая хозяйка знает, что весной нужно стимулировать спатифиллум, чтобы он начал обильно и пышно цвести. Узнайте, чем можно дешево, но эффективно удобрить это комнатное растение в весеннее время года, чтобы оно порадовало своими красивыми цветами.

Об этом рассказывает Express.

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Чтобы спатифиллум вырос красивым и пышным, необходимо соблюдать определенные правила во время ухода за этим цветком. Речь идет о том, чтобы обеспечить этому комнатному растению хороший солнечный свет, а также насытить этот цветок необходимыми питательными элементами.

Эксперты рассказали, где лучше ставить спатифиллум, чтобы защитить его от ожогов, и чем именно удобрять этот цветок, чтобы он получил все необходимые питательные элементы.

Спатифиллум
Пышный спатифиллум в горшке на окне. Фото: Pexels

Как можно вырастить красивый спатифиллум

Какое освещение любит спатифиллум

Специалисты говорят, что спатифиллум — это одно из комнатных растений, которое любит яркий, но не прямой свет. Дело в том, что лучи солнца могут оставить после себя ожоги на чувствительных листьях цветка, особенно летом, когда оно особенно палящее.

Поэтому стоит ставить спатифиллум там, куда не попадают прямые солнечные лучи, чтобы не навредить ему.

Чем стоит подкормить спатифиллум весной

По словам специалистов по цветоводству, спатифиллум стоит подкормить удобрением с использованием обычной кожуры бананов, в состав которой входит много калия. Причем, делать это можно как порошком из кожуры, так и банановой водой.

Банановая шкурка и спатифиллум
Банановая кожура возле спатифиллума. Фото: скриншот с YouTube

Как часто нужно подкармливать спатифиллум

Этот комнатный цветок цветоводы рекомендуют подкармливать один раз во время каждых двух-трех поливов весной и летом. В конце осени и зимой подкормку этого комнатного растения стоит сократить. Делать это нужно один раз каждые четыре полива.

Напомним, мы писали о том, чем яичная скорлупа полезна для спатифиллума.

Ранее мы рассказывали о том, как можно спасти спатифиллум, который пропадает.

Также мы сообщали о том, как дешево и эффективно заставить спатифиллум цвести.

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22:00 Трамп прокомментировал убийства украинцев иранскими дронами

21:51 Получал зарплату в СЗЧ — что решил одесский суд

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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21:16 ВСУ атаковали пункт пропуска, с которого РФ запускала БпЛА

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