Как можно вырастить красивую пеларгонию — полезные советы

Пышный яркий цветок пеларгонии. Фото: Ths is my garden

Наверняка у каждой настоящей хозяйки дома стоит пеларгония, но, к сожалению, не у всех удается получить действительно красивые и здоровые растения. Узнайте, как можно с легкостью вырастить пышный комнатный цветок и что для этого важно делать дома.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Объем горшка

Запомните, что площадь земли, где у вас растет комнатный цветок, должна быть вдвое или втрое меньше, чем у этого растения. То есть, для пеларгонии высотой 30 сантиметров нужен горшок высотой десять сантиметров и в диаметре — в несколько раз меньше.

Пеларгония в горшке в период цветения. Фото: Pixabay

Подкормка растения

Также для пышного цветения важно подкармливать пеларгонию правильными удобрениями и с соответствующей периодичностью. Опытные цветоводы рекомендуют воспользоваться таким удобрением, как "Осмокот", но не в чистом виде, а как раствор.

Для приготовления эффективной смеси вам нужно взять смешать между собой такие ингредиенты, как:

Препарат "Осмокот" — пять грамм

Вода — один литр

А еще стоит подкормить это комнатное растение такими удобрениями, как:

Кальциевая селитра — два грамма на один литр теплой воды

Древесная зола — пять столовых ложек на один литр кипятка

Полив пеларгонии в горшке. Фото: Hindustan Times

Условия для выращивания

Вы будете удивлены, но эксперты не рекомендуют создавать для пеларгонии слишком идеальные условия. Дело в том, что это комнатное растение должно привыкать к экзогенным факторам.

Если вы заметили слишком пышный цветок, не поливайте его слишком часто, что он не был чересчур большим. Также стоит ставить пеларгонию на балконе на несколько дней при условиях температуры до пять градусов тепла и обязательно чаще обрезать ветви.

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