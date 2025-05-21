Коли треба пересаджувати орхідею — які ознаки на це вказують, корисні поради

Жінка, яка пересаджує орхідею вдома. Фото: Zielona INTERIA

Така популярна кімнатна рослина, як орхідея, має таке коріння, яке не завжди може "підказати", коли воно потребує нового місця вирощування. Дізнайтеся, які ознаки вказують на те, що настав час підшукати для цієї квітки нову місткість.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для квітникарів.

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Орхідея — це красива кімнатна квітка, яка користується особливою популярністю в господинь. Ця рослина має непросту кореневу систему, яка може "поставити в глухий кут" всіх квітникарів. Зазвичай орхідею вирощують у прозорому горщику, адже там вона почуває себе комфортно.

Однак, час від часу її, як й інші кімнатні рослини, потрібно пересаджувати, але не завжди зрозуміло, коли саме це краще робити. Досвідчені квітникарі розповіли, за якими ознаками можна дізнатися, що настав час змінювати місткість під орхідеєю.

Кілька орхідей на столі. Фото: Pinterest

Коли варто пересаджувати орхідею

Експерти кажуть, що орхідеї, виявляється, зовсім не потрібен горщик, адже в природних умовах вони ростуть як із землі, так і на деревах. Насправді люди вигадали горщики для того, аби вирощувати цю екзотичну рослину на своєму вікні та ховати коріння.

Тому конкретної ознаки стосовно того, коли пересаджувати орхідею, насправді немає. Проте, квітникарі шукають більш просторий горщик тоді, коли коріння цієї квітки вже не вміщається в старій місткості. Водночас робити це краще навесні та влітку, коли надворі тепло.

Процедура пересадки орхідеї в домашніх умовах. Фото: Pinterest

Якщо ви помітили, що коренева система орхідеї має насичено зелений відтінок, це свідчить про те, що вона активно росте, тому пересаджувати цю кімнатну рослину поки не можна.

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