Як правильно зволожувати орхідею — як поливати квітку, корисні поради

Як зволожувати орхідею — поради для пишного цвітіння
Кожна справжня господиня знає, що здоров’я орхідеї залежить від гарного світла і міцного коріння, стан якого залежить від ґрунту і зволоження. Дізнайтеся, як правильно поливати цю кімнатну рослину і яким повинен бути ґрунт у горщику для гарного цвітіння.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Орхідея — це проста рослина, але вона потребує гарного освітлення і міцного коріння, яке своєю чергою повинно бути завжди зволоженим. Якщо ви хочете, щоб ваша кімнатна квітка виросла найгарнішою, дізнайтеся, як її варто поливати, як часто це потрібно робити і яким повинен бути ґрунт у горщику.
Як правильно потрібно поливати орхідеї
Досвідчені господині рекомендують не поливати орхідеї зверху, а поставити їх у воду так, щоб вона доходила майже до бортиків. У цьому випадку важливо, щоб квітка стояла у подвійному горщику, де всередині на дні є дірки, а зовні — немає.
Час такого замочування залежить від того, як швидко кора рослини вбере в себе воду. Деякі господині ставлять свої орхідеї у воду зранку, а дістають їх лише ввечері.
Як часто потрібно замочувати орхідеї
Господині рекомендують замочувати орхідеї тоді, коли кора втрачає вологу, тобто, вона не може віддавати її корінню. Також варто орієнтуватися на вагу горщика — тобто, коли він стає легким, тоді настав час зволожувати кімнатну квітку.
Ще деякі вставляють палець біля бортика кори орхідеї й оцінюють глибину просушення. Якщо вона перевищує два-три сантиметри, то настав час поливати орхідею.
Яким має бути ґрунт орхідей
Запам’ятайте, що ґрунт у горщику під орхідеєю має вбирати вологу і віддавати її, а також пропускати повітря.
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