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Як зволожувати орхідею — поради для пишного цвітіння

6 травня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно зволожувати орхідею — як поливати квітку, корисні поради
Господиня, яка поливає орхідею. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожна справжня господиня знає, що здоров’я орхідеї залежить від гарного світла і міцного коріння, стан якого залежить від ґрунту і зволоження. Дізнайтеся, як правильно поливати цю кімнатну рослину і яким повинен бути ґрунт у горщику для гарного цвітіння.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Орхідея — це проста рослина, але вона потребує гарного освітлення і міцного коріння, яке своєю чергою повинно бути завжди зволоженим. Якщо ви хочете, щоб ваша кімнатна квітка виросла найгарнішою, дізнайтеся, як її варто поливати, як часто це потрібно робити і яким повинен бути ґрунт у горщику.

Орхидеи
Кілька орхідей у білих горщиках. Фото: Pixabay

Як правильно потрібно поливати орхідеї

Досвідчені господині рекомендують не поливати орхідеї зверху, а поставити їх у воду так, щоб вона доходила майже до бортиків. У цьому випадку важливо, щоб квітка стояла у подвійному горщику, де всередині на дні є дірки, а зовні — немає.

Час такого замочування залежить від того, як швидко кора рослини вбере в себе воду. Деякі господині ставлять свої орхідеї у воду зранку, а дістають їх лише ввечері. 

Орхидея в воде
Замочування орхідей у воді. Фото: Pinterest

Як часто потрібно замочувати орхідеї

Господині рекомендують замочувати орхідеї тоді, коли кора втрачає вологу, тобто, вона не може віддавати її корінню. Також варто орієнтуватися на вагу горщика — тобто, коли він стає легким, тоді настав час зволожувати кімнатну квітку. 

Ще деякі вставляють палець біля бортика кори орхідеї й оцінюють глибину просушення. Якщо вона перевищує два-три сантиметри, то настав час поливати орхідею.

Яким має бути ґрунт орхідей

Запам’ятайте, що ґрунт у горщику під орхідеєю має вбирати вологу і віддавати її, а також пропускати повітря. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому гниє коріння орхідеї і як можна врятувати кімнатну рослину. 

Раніше ми розповідали про те, чому листя орхідеї в’яне і як можна врятувати квітку. 

Також ми повідомляли про те, чому варто вирощувати орхідею у прозорому горщику.

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