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Как увлажнять орхидею — советы для пышного цветения

6 мая 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно увлажнять орхидею — как поливать цветок, полезные советы
Хозяйка, которая поливает орхидею. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждая настоящая хозяйка знает, что здоровье орхидеи зависит от хорошего света и крепких корней, состояние которых зависит от почвы и увлажнения. Узнайте, как правильно поливать это комнатное растение и какой должна быть почва в горшке для красивого цветения.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Орхидея — это простое растение, но она нуждается в хорошем освещении и крепких корнях, которые, в свою очередь, должны быть всегда увлажненными. Если вы хотите, чтобы ваш комнатный цветок вырос самым красивым, узнайте, как его стоит поливать, как часто это нужно делать и какой должна быть почва в горшке.

Орхидеи
Несколько орхидей в белых горшках. Фото: Pixabay

Как правильно нужно поливать орхидеи

Опытные хозяйки рекомендуют не поливать орхидеи сверху, а поставить их в воду так, чтобы она доходила почти до бортиков. В этом случае важно, чтобы цветок стоял в двойном горшке, где внутри на дне есть дырки, а снаружи — нет.

Время такого замачивания зависит от того, как быстро кора растения впитает в себя воду. Некоторые хозяйки ставят свои орхидеи в воду утром, а достают их только вечером.

Орхидея в воде
Замачивание орхидей в воде. Фото: Pinterest

Как часто нужно замачивать орхидеи

Хозяйки рекомендуют замачивать орхидеи тогда, когда кора теряет влагу, то есть, она не может отдавать ее корням. Также стоит ориентироваться на вес горшка — то есть, когда он становится легким, тогда пришло время увлажнять комнатный цветок.

Еще некоторые вставляют палец возле бортика коры орхидеи и оценивают глубину просушки. Если она превышает два-три сантиметра, то пришло время поливать орхидею.

Какой должна быть почва для орхидей

Запомните, что почва в горшке под орхидеей должна впитывать влагу и отдавать ее, а также пропускать воздух.

Напомним, мы писали о том, почему гниют корни орхидеи и как можно спасти комнатное растение.

Ранее мы рассказывали о том, почему листья орхидеи увядают и как можно спасти цветок.

Также мы сообщали о том, почему стоит выращивать орхидею в прозрачном горшке.

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