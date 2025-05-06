Как правильно увлажнять орхидею — как поливать цветок, полезные советы

Как увлажнять орхидею — советы для пышного цветения
Каждая настоящая хозяйка знает, что здоровье орхидеи зависит от хорошего света и крепких корней, состояние которых зависит от почвы и увлажнения. Узнайте, как правильно поливать это комнатное растение и какой должна быть почва в горшке для красивого цветения.
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Орхидея — это простое растение, но она нуждается в хорошем освещении и крепких корнях, которые, в свою очередь, должны быть всегда увлажненными. Если вы хотите, чтобы ваш комнатный цветок вырос самым красивым, узнайте, как его стоит поливать, как часто это нужно делать и какой должна быть почва в горшке.
Как правильно нужно поливать орхидеи
Опытные хозяйки рекомендуют не поливать орхидеи сверху, а поставить их в воду так, чтобы она доходила почти до бортиков. В этом случае важно, чтобы цветок стоял в двойном горшке, где внутри на дне есть дырки, а снаружи — нет.
Время такого замачивания зависит от того, как быстро кора растения впитает в себя воду. Некоторые хозяйки ставят свои орхидеи в воду утром, а достают их только вечером.
Как часто нужно замачивать орхидеи
Хозяйки рекомендуют замачивать орхидеи тогда, когда кора теряет влагу, то есть, она не может отдавать ее корням. Также стоит ориентироваться на вес горшка — то есть, когда он становится легким, тогда пришло время увлажнять комнатный цветок.
Еще некоторые вставляют палец возле бортика коры орхидеи и оценивают глубину просушки. Если она превышает два-три сантиметра, то пришло время поливать орхидею.
Какой должна быть почва для орхидей
Запомните, что почва в горшке под орхидеей должна впитывать влагу и отдавать ее, а также пропускать воздух.
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