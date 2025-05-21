Когда надо пересаживать орхидею — какие признаки на это указывают, полезные советы

Женщина, которая пересаживает орхидею дома. Фото: Zielona INTERIA

Такое популярное комнатное растение, как орхидея, имеет такие корни, которые не всегда могут "подсказать", когда оно нуждается в новом месте выращивания. Узнайте, какие признаки указывают на то, что пришло время подыскать для этого цветка новую емкость.

Новини.LIVE делится полезными советами для цветоводов.

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Орхидея — это красивый комнатный цветок, который пользуется особой популярностью у хозяек. Это растение имеет не простую корневую систему, которая может "поставить в тупик" всех цветоводов. Обычно орхидею выращивают в прозрачном горшке, ведь там она чувствует себя комфортно.

Однако, время от времени ее, как и другие комнатные растения, нужно пересаживать, но не всегда понятно, когда именно это лучше делать. Опытные цветоводы рассказали, по каким признакам можно узнать, что пришло время менять емкость под орхидеей.

Несколько орхидей на столе. Фото: Pinterest

Когда стоит пересаживать орхидею

Эксперты говорят, что орхидее, оказывается, совсем не нужен горшок, ведь в естественных условиях они растут как из земли, так и на деревьях. На самом деле люди придумали горшки для того, чтобы выращивать это экзотическое растение на своем окне и прятать корни.

Поэтому конкретного признака касательно того, когда пересаживать орхидею, на самом деле нет. Однако, цветоводы ищут более просторный горшок тогда, когда корни этого цветка уже не помещаются в старой емкости. В то же время, делать это лучше весной и летом, когда на улице тепло.

Процедура пересадки орхидеи в домашних условиях. Фото: Pinterest

Если вы заметили, что корневая система орхидеи имеет насыщенно зеленый оттенок, это свидетельствует о том, что она активно растет, поэтому пересаживать это комнатное растение пока нельзя.

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