Де вдома тримати орхідеї, щоб не зіпсувати квіти — корисні поради

Не наробіть лиха — де вдома краще ставити орхідеї
Кожна справжня господиня знає, що орхідеям потрібне гарне освітлення, а через його дефіцит їхня природна краса зійде нанівець. Експерти розповіли, в яких місцях вдома краще розташовувати горщики з цими кімнатними рослинами, щоб вони почували себе комфортно.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як погане світло позначається на орхідеях
Якщо орхідеям не буде вистачати світла, особливо взимку, їхній зовнішній вигляд погіршиться, а самі вони будуть гірше себе почувати. У такому випадку експерти рекомендують вмикати додаткові лампи, щоб продовжити світловий день і допомогти кімнатній квітці краще витримати холоди.
Те ж саме стосується і надмірної кількості освітлення, яка також погано відображається на стані здоров’я орхідей. Якщо цій кімнатній рослині буде забагато світла, на їхніх листках можуть з’явитися опіки і пігментація, які псують їхній зовнішній стан.
Щоб цих проблем уникнути, важливо знайти правильне місце для розташування цих кімнатних рослин. Експерти пояснили, де краще ставити ємності з орхідеями вдома, щоб їм було комфортно і вони тішили ваше око довгим і пишним цвітінням.
Де краще ставити орхідеї вдома
Запам’ятайте, що цій кімнатній квітці буде комфортно на підвіконнях з південного і північного боків. Проте, влітку південні вікна, де стоять ваші орхідеї, краще закривати шторами, щоб на їхніх листках не було пігментацій, а на квітах — опіків.
Обравши правильне місце у себе вдома, ви гарантовано отримаєте красиві кімнатні рослини з пишними квітами, які тішитимуть ваше око цілий рік.
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