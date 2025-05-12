Де вдома тримати орхідеї, щоб не зіпсувати квіти — корисні поради

Молода дівчина, яка доглядає орхідеї. Фото: Freepik

Кожна справжня господиня знає, що орхідеям потрібне гарне освітлення, а через його дефіцит їхня природна краса зійде нанівець. Експерти розповіли, в яких місцях вдома краще розташовувати горщики з цими кімнатними рослинами, щоб вони почували себе комфортно.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як погане світло позначається на орхідеях

Якщо орхідеям не буде вистачати світла, особливо взимку, їхній зовнішній вигляд погіршиться, а самі вони будуть гірше себе почувати. У такому випадку експерти рекомендують вмикати додаткові лампи, щоб продовжити світловий день і допомогти кімнатній квітці краще витримати холоди.

Те ж саме стосується і надмірної кількості освітлення, яка також погано відображається на стані здоров’я орхідей. Якщо цій кімнатній рослині буде забагато світла, на їхніх листках можуть з’явитися опіки і пігментація, які псують їхній зовнішній стан.

Щоб цих проблем уникнути, важливо знайти правильне місце для розташування цих кімнатних рослин. Експерти пояснили, де краще ставити ємності з орхідеями вдома, щоб їм було комфортно і вони тішили ваше око довгим і пишним цвітінням.

Догляд орхідей в домашніх умовах. Фото: Pinterest

Де краще ставити орхідеї вдома

Запам’ятайте, що цій кімнатній квітці буде комфортно на підвіконнях з південного і північного боків. Проте, влітку південні вікна, де стоять ваші орхідеї, краще закривати шторами, щоб на їхніх листках не було пігментацій, а на квітах — опіків.

Обравши правильне місце у себе вдома, ви гарантовано отримаєте красиві кімнатні рослини з пишними квітами, які тішитимуть ваше око цілий рік.

Жінка, яка доглядає орхідеї. Фото: Freepik

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