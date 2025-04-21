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Як правильно поливати орхідеї — найефективніші методи

21 квітня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як поливати орхідеї, щоб вони пишно цвіли — найкращі методи, корисні поради
Людина, яка поливає орхідеї з лийки. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожна господиня, яка любить вирощувати кімнатні рослини, знає, що орхідея потребує гарного догляду, зокрема, правильного поливу. Дізнайтеся, як потрібно зволожувати ці популярні домашні квіти, щоб вони рясно цвіли і тішили око гарним виглядом.

Про це розповідає Real Simple.

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Як поливати орхідеї для гарного цвітіння

Метод кухонної раковини

Флористка Кейлін Хьюітт порадила скористатися способом кухонної раковини, якщо ваша орхідея росте в горщику, де є кора. Для цього налийте в раковину теплу воду так, щоб вона досягла верхньої частини горщика, і поставте туди квітку десь на десять хвилин. 

Потім дістаньте рослину і дочекайтеся, поки вона стече, і після цього поставте назад у горщик.

Орхидея
Орхідея у воді в раковині. Фото: Pinterest

Полив з лійки чи пульверизатора

Також флористка каже, що можна полити орхідею водою з крана або з бутлів. Можете спробувати зробити це з лійки або пульверизатора, але останній інструмент повинен лише підтримувати рівень вологи в орхідеї між поливами.

Але будьте обережними, щоб вода не потрапила на квітки рослини, адже так ви можете нашкодити цвітінню і спровокувати ризик розвитку плісняви.

Полив орхидеи
Полив орхідеї у горщику з лийки. Фото: Epic Gardening

Як часто потрібно поливати орхідеї

Зазвичай цю кімнатну рослину потрібно поливати щодня, але спочатку варто визначити вид орхідеї. Кейлін Хьюітт каже, що цимбідіуми потрібно поливати постійно, дендробіуми потребують менше води, але поливати їх потрібно кожні кілька днів, а ось фаленопсиси треба зволожувати десь двічі на тиждень, а в суху погоду — частіше.

Але перш, ніж поливати квітку, варто звернути увагу на відтінок коріння — якщо воно біле, тоді поливайте орхідею, а якщо зелене — не робіть цього.

Нагадаємо, ми писали про те, чому в орхідеї гниє коріння і як можна врятувати кімнатну квітку. 

Раніше ми розповідали про те, чому листя орхідеї в’яне і як можна виправити цю проблему. 

Також ми повідомляли про те, чому орхідею потрібно вирощувати в прозорому горщику.

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20:01 В НБУ розповіли, як змінилися ціни в Україні за рік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Кого у травні призвуть у віці до 25 років

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