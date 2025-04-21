Как поливать орхидеи, чтобы они пышно цвели — самые лучшие методы, полезные советы

Человек, который поливает орхидеи из лейки. Фото: Pinterest

Каждая хозяйка, которая любит выращивать комнатные растения, знает, что орхидея нуждается в хорошем уходе, в частности, в правильном поливе. Узнайте, как нужно увлажнять эти популярные домашние цветы, чтобы они обильно цвели и радовали глаз красивым видом.

Об этом рассказывает Real Simple.

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Метод кухонной раковины

Флорист Кейлин Хьюитт посоветовала воспользоваться способом кухонной раковины, если ваша орхидея растет в горшке, где есть кора. Для этого налейте в раковину теплую воду так, чтобы она достигла верхней части горшка, и поставьте туда цветок где-то на десять минут.

Затем достаньте растение и дождитесь, пока оно стечет, и после этого поставьте обратно в горшок.

Орхидея в воде в раковине. Фото: Pinterest

Полив из лейки или пульверизатора

Также флорист говорит, что можно полить орхидею водой из крана или из бутылей. Можете попробовать сделать это из лейки или пульверизатора, но последний инструмент должен лишь поддерживать уровень влаги в орхидее между поливами.

Но будьте осторожными, чтобы вода не попала на цветки растения, ведь так вы можете навредить цветению и спровоцировать риск развития плесени.

Полив орхидеи в горшке из лейки. Фото: Epic Gardening

Как часто нужно поливать орхидеи

Обычно это комнатное растение нужно поливать ежедневно, но сначала стоит определить вид орхидеи. Кейлин Хьюитт говорит, что цимбидиумы нужно поливать постоянно, дендробиумы нуждаются в меньшем количестве воды, но поливать их нужно каждые несколько дней, а вот фаленопсисы надо увлажнять где-то дважды в неделю, а в сухую погоду — чаще.

Но прежде, чем поливать цветок, стоит обратить внимание на оттенок корней — если они белые, тогда поливайте орхидею, а если зеленые — не делайте этого.

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