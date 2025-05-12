Где дома держать орхидеи, чтобы не испортить цветы — полезные советы

Молодая девушка, которая ухаживает за орхидеями. Фото: Freepik

Каждая настоящая хозяйка знает, что орхидеям нужно хорошее освещение, а из-за его дефицита их естественная красота сойдет на нет. Эксперты рассказали, в каких местах дома лучше располагать горшки с этими комнатными растениями, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Если орхидеям не будет хватать света, особенно зимой, их внешний вид ухудшится, а сами они будут хуже себя чувствовать. В таком случае эксперты рекомендуют включать дополнительные лампы, чтобы продлить световой день и помочь комнатному цветку лучше выдержать холода.

То же самое касается и чрезмерного количества освещения, которое также плохо отражается на состоянии здоровья орхидей. Если этому комнатному растению будет слишком много света, на их листьях могут появиться ожоги и пигментация, которые портят их внешнее состояние.

Чтобы этих проблем избежать, важно найти правильное место для расположения этих комнатных растений. Эксперты объяснили, где лучше ставить емкости с орхидеями дома, чтобы им было комфортно и они радовали ваш глаз долгим и пышным цветением.

Уход за орхидеями в домашних условиях. Фото: Pinterest

Где лучше ставить орхидеи дома

Запомните, что этому комнатному цветку будет комфортно на подоконниках с южной и северной сторон. Однако, летом южные окна, где стоят ваши орхидеи, лучше закрывать шторами, чтобы на их листьях не было пигментаций, а на цветах — ожогов.

Выбрав правильное место у себя дома, вы гарантированно получите красивые комнатные растения с пышными цветами, которые будут радовать ваш глаз круглый год.

Женщина, которая ухаживает за орхидеями. Фото: Freepik

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