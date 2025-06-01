Що не можна робити з фіалками, щоб не зіпсувати їхнє цвітіння — поширені помилки, поради

Господиня, яка поливає фіалку в горщику. Фото: MyGardenLife

Такі маленькі кімнатні квіти, як фіалки, вміють тішити око довгим і пишним цвітінням, але, на жаль, не всім вдається досягти таких результатів. Дізнайтеся, які поширені помилки в догляді цих рослин псують їхній ріст і розвиток і як можна виправити цю проблему.

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Потрапляння води на листя і суцвіття при поливі

Якщо ви неправильно поливаєте фіалки, вона може потрапляти на листя і суцвіття, через що квітка почне гнити. Щоб виправити цю проблему, поливайте кімнатну рослину лійкою чи ставте вазон з цією квіткою у воду. Залишки води краще злийте і приберіть з листя ватними дисками.

Неправильний час поливу

Експерти не рекомендують поливати фіалки ввечері, коли температура знижується. В такому випадку коренева система квіток страждає від вологи і змін температур, а самі квіти поглинають менше вологи. Щоб цього не сталося, в холоди поливайте фіалки виключно вдень, а в теплу погоду — вранці.

Фіалки різного кольору на підвіконні. Фото: Decorexpro

Неправильна температура води при поливі

Запам’ятайте, що фіалки, як й інші кімнатні квіти, категорично не можна поливати холодною водою. Щоб не зіпсувати ріст і розвиток цих рослин, використовуйте воду тільки кімнатної температури.

Використання поганої води при поливі

Ніколи не поливайте свої фіалки свіжою водою з-під крана, оскільки вона занадто жорстка і має у своєму складі багато різних домашок. Щоб не нашкодити квітам, користуйтеся відстояною або відфільтрованою водою при поливі.

Процес поливу трьох фіалок. Фото: Garden

Надмірна кількість води при поливі

Фіалки, як й інші квіти, не можна поливати надмірною кількістю води, адже так можна нашкодити рослині. Взимку робіть це тричі на тиждень, а влітку — один раз на два дні.

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