Что нельзя делать с фиалками, чтобы не испортить их цветение — распространенные ошибки, советы

Хозяйка, которая поливает фиалку в горшке. Фото: MyGardenLife

Такие маленькие комнатные цветы, как фиалки, умеют радовать глаз долгим и пышным цветением, но, к сожалению, не всем удается достичь таких результатов. Узнайте, какие распространенные ошибки в уходе за этими растениями портят их рост и развитие и как можно исправить эту проблему.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Попадание воды на листья и соцветия при поливе

Если вы неправильно поливаете фиалки, она может попадать на листья и соцветия, из-за чего цветок начнет гнить. Чтобы исправить эту проблему, поливайте комнатное растение лейкой или ставьте вазон с этим цветком в воду. Остатки воды лучше слейте и уберите с листьев ватными дисками.

Неправильное время полива

Эксперты не рекомендуют поливать фиалки вечером, когда температура снижается. В таком случае корневая система цветков страдает от влаги и изменений температур, а сами цветы поглощают меньше влаги. Чтобы этого не произошло, в холода поливайте фиалки исключительно днем, а в теплую погоду — утром.

Фиалки разного цвета на подоконнике. Фото: Decorexpro

Неправильная температура воды при поливе

Запомните, что фиалки, как и другие комнатные цветы, категорически нельзя поливать холодной водой. Чтобы не испортить рост и развитие этих растений, используйте воду только комнатной температуры.

Использование плохой воды при поливе

Никогда не поливайте свои фиалки свежей водой из-под крана, поскольку она слишком жесткая и имеет в своем составе много различных примесей. Чтобы не навредить цветам, пользуйтесь отстоянной или отфильтрованной водой при поливе.

Процесс полива трех фиалок. Фото: Garden

Чрезмерное количество воды при поливе

Фиалки, как и другие цветы, нельзя поливать чрезмерным количеством воды, ведь так можно навредить растению. Зимой делайте это трижды в неделю, а летом — один раз в два дня.

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