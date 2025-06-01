Что нельзя делать с фиалками, чтобы не испортить их цветение — распространенные ошибки, советы

Эти ошибки губят ваши фиалки — что нельзя делать с цветами
Такие маленькие комнатные цветы, как фиалки, умеют радовать глаз долгим и пышным цветением, но, к сожалению, не всем удается достичь таких результатов. Узнайте, какие распространенные ошибки в уходе за этими растениями портят их рост и развитие и как можно исправить эту проблему.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие ошибки при поливе фиалок портят цветение
Попадание воды на листья и соцветия при поливе
Если вы неправильно поливаете фиалки, она может попадать на листья и соцветия, из-за чего цветок начнет гнить. Чтобы исправить эту проблему, поливайте комнатное растение лейкой или ставьте вазон с этим цветком в воду. Остатки воды лучше слейте и уберите с листьев ватными дисками.
Неправильное время полива
Эксперты не рекомендуют поливать фиалки вечером, когда температура снижается. В таком случае корневая система цветков страдает от влаги и изменений температур, а сами цветы поглощают меньше влаги. Чтобы этого не произошло, в холода поливайте фиалки исключительно днем, а в теплую погоду — утром.
Неправильная температура воды при поливе
Запомните, что фиалки, как и другие комнатные цветы, категорически нельзя поливать холодной водой. Чтобы не испортить рост и развитие этих растений, используйте воду только комнатной температуры.
Использование плохой воды при поливе
Никогда не поливайте свои фиалки свежей водой из-под крана, поскольку она слишком жесткая и имеет в своем составе много различных примесей. Чтобы не навредить цветам, пользуйтесь отстоянной или отфильтрованной водой при поливе.
Чрезмерное количество воды при поливе
Фиалки, как и другие цветы, нельзя поливать чрезмерным количеством воды, ведь так можно навредить растению. Зимой делайте это трижды в неделю, а летом — один раз в два дня.
Напомним, мы писали о том, чем можно безопасно подкормить фиалки для пышного цветения.
Ранее мы рассказывали о том, как правильно ухаживать за фиалками, чтобы они красиво цвели.
Также мы сообщали о том, чем нужно поливать фиалки, чтобы они цвели долго и пышно.
Читайте Новини.LIVE!