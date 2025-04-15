Як можна змусити кактус цвісти — ефективні методи, поради

Жінка, яка поливає кактус у білому горщику. Фото: Pinterest

У багатьох господинь вдома є маленькі кактуси, але, на жаль, не завжди можна їх виростити у гарному вигляді, адже вони часто просто перестають цвісти. Дізнайтеся, з яких причин може виникати ця проблема і як можна повернути цій кімнатній квітці природної краси.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама

Читайте також:

Чому кактуси не цвітуть

Інколи буває так, що кактуси зовсім не цвітуть або цвітуть не більше двох-трьох днів. Досвідчені квітникарі пояснили, що така проблема може виникати з таких причин, як:

Неправильний полив

Дефіцит сонячного світла

Відсутність харчування

Наявність захворювань

Зміна місця розташування горщиків

Кілька кактусів у горщиках. Фото: Freepik

Як повернути кактусам їхнє цвітіння

Поливи рослин

Інколи кактуси поливають або занадто часто, або, навпаки, занадто рідко, тому вони "показують характер". Справа в тому, що надмірна кількість вологи в ґрунті спровокує виникнення застою води, яка не буде поглинатися і змусить стебло гнити.

Щоб виправити цю ситуацію, влітку поливайте кактуси двічі на тиждень, а взимку — один раз на 14-16 днів.

Температура вирощування

Кактуси, які люблять тепло, переходять у режим сплячки, коли в приміщенні знижується температура. Саме в цей період ця кімнатна рослина віддає всю свою енергію на цвітіння. Щоб створити підходящі умови для цвітіння цієї кімнатної рослини, поставте її у прохолодне місце.

Догляд кактуса в домашніх умовах. Фото: Beneva Florist

Переміщення рослин

Запам’ятайте, що кімнатні рослини дуже не люблять, коли їх занадто часто переставляють. Це також стосується і кактусів, яким важко пристосуватися до нових умов. Якщо ви будете переставляти горщики з кактусами занадто часто, ви нашкодите їхньому цвітінню.

Нагадаємо, ми писали про те, як доглядати кактуси, щоб виростити красиві кімнатні квіти.

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживити заміокулькас, щоб повернути йому красу.

Також ми повідомляли про те, чому в орхідеї гниє коріння і як можна врятувати кімнатну рослину.