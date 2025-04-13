Як можна змусити заміокулькас гарно цвісти — чим підживити квітку, поради

Людина, яка поливає заміокулькас у горщику. Фото: Pinterest

Кожна господиня, яка вирощує у себе вдома заміокулькас, знає, що ця кімнатна рослина часто чахне, скидає листя і стає жовтою, але це можна виправити. Дізнайтеся, якими добривами варто підживити "доларове дерево", щоб воно "тішило око" своїм гарним цвітінням.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Чому заміокулькас погано росте

Якщо у вас вдома є заміокулькас і ви помітили, що він зовсім не росте, є кілька причин, які можуть впливати на це. Серед таких причин експерти з квітникарства виділяють наступні:

Порушення температурного режиму

Неправильний розмір місткості

Надмірна кількість вологи після поливу

Нестача такого елементу, як азот

Якщо ви побачили, що ця кімнатна квітка почала чахнути на очах, терміново рятуйте її. Експерти розповіли, чим варто удобрити цю рослину, щоб повернути їй красу.

Великий заміокулькас у білому горщику. Фото: Pinterest

Чим потрібно підживити заміокулькас

Добрива для листя рослини

Щоб стимулювати ріст пагонів і листя, полийте заміокулькас спеціальним розчином, для приготування якого потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

Препарат "Циркон" — чотири краплі

Аміак — 2 мілілітри

Нашатирний спирт — 2 мілілітри

Вода — один літр

Приготовлений розчин потрібно вносити не частіше, ніж один раз на тиждень.

Процес підживлення заміокулькаса в домашніх умовах. Фото: Pinterest

Добрива для коріння рослини

Для гарного росту заміокулькаса добриво також потрібно вносити і під коріння. У цьому випадку можна скористатися готовим комплексним добривом або зробити суміш власноруч. Для цього потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

Добриво "Фертика" — два грами

Розчин "Циркон" — чотири краплі

Вода — один літр

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