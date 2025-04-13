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Заміокулькас погано росте — чим підживити, щоб виправити це

13 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна змусити заміокулькас гарно цвісти — чим підживити квітку, поради
Людина, яка поливає заміокулькас у горщику. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожна господиня, яка вирощує у себе вдома заміокулькас, знає, що ця кімнатна рослина часто чахне, скидає листя і стає жовтою, але це можна виправити. Дізнайтеся, якими добривами варто підживити "доларове дерево", щоб воно "тішило око" своїм гарним цвітінням.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Чому заміокулькас погано росте

Якщо у вас вдома є заміокулькас і ви помітили, що він зовсім не росте, є кілька причин, які можуть впливати на це. Серед таких причин експерти з квітникарства виділяють наступні:

  • Порушення температурного режиму
  • Неправильний розмір місткості
  • Надмірна кількість вологи після поливу
  • Нестача такого елементу, як азот

Якщо ви побачили, що ця кімнатна квітка почала чахнути на очах, терміново рятуйте її. Експерти розповіли, чим варто удобрити цю рослину, щоб повернути їй красу.

Замиокулькас
Великий заміокулькас у білому горщику. Фото: Pinterest

Чим потрібно підживити заміокулькас

Добрива для листя рослини

Щоб стимулювати ріст пагонів і листя, полийте заміокулькас спеціальним розчином, для приготування якого потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

  • Препарат "Циркон" — чотири краплі
  • Аміак — 2 мілілітри
  • Нашатирний спирт — 2 мілілітри
  • Вода — один літр

Приготовлений розчин потрібно вносити не частіше, ніж один раз на тиждень.

Подкормка замиокулькаса
Процес підживлення заміокулькаса в домашніх умовах. Фото: Pinterest

Добрива для коріння рослини

Для гарного росту заміокулькаса добриво також потрібно вносити і під коріння. У цьому випадку можна скористатися готовим комплексним добривом або зробити суміш власноруч. Для цього потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

  • Добриво "Фертика" — два грами
  • Розчин "Циркон" — чотири краплі
  • Вода — один літр

Нагадаємо, ми писали про те, чим підживити орхідею, щоб вона рясно зацвіла. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживити спатифілум навесні для гарного цвітіння. 

Також ми повідомляли про те, чому герань скидає листя і як врятувати кімнатну рослину.

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