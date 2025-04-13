Как можно заставить замиокулькас красиво цвести — чем подкормить цветок, советы

Человек, который поливает замиокулькас в горшке. Фото: Pinterest

Каждая хозяйка, которая выращивает у себя дома замиокулькас, знает, что это комнатное растение часто чахнет, сбрасывает листья и становится желтым, но это можно исправить. Узнайте, какими удобрениями стоит подкормить "долларовое дерево", чтобы оно "радовало глаз" своим красивым цветением.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Почему замиокулькас плохо растет

Если у вас дома есть замиокулькас и вы заметили, что он совсем не растет, есть несколько причин, которые могут влиять на это. Среди таких причин эксперты по цветоводству выделяют следующие:

Нарушение температурного режима

Неправильный размер емкости

Чрезмерное количество влаги после полива

Недостаток такого элемента, как азот

Если вы увидели, что этот комнатный цветок начал чахнуть на глазах, срочно спасайте его. Эксперты рассказали, чем стоит удобрить это растение, чтобы вернуть ему красоту.

Большой замиокулькас в белом горшке. Фото: Pinterest

Чем нужно подкормить замиокулькас

Удобрения для листьев растения

Чтобы стимулировать рост побегов и листьев, полейте замиокулькас специальным раствором, для приготовления которого нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

Препарат "Циркон" — четыре капли

Аммиак — 2 миллилитра

Нашатырный спирт — 2 миллилитра

Вода — один литр

Приготовленный раствор нужно вносить не чаще, чем один раз в неделю.

Процесс подкормки замиокулькаса в домашних условиях. Фото: Pinterest

Удобрения для корней растения

Для хорошего роста замиокулькаса удобрение также нужно вносить и под корни. В этом случае можно воспользоваться готовым комплексным удобрением или сделать смесь своими руками. Для этого нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

Удобрение "Фертика" — два грамма

Раствор "Циркон" — четыре капли

Вода — один литр

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