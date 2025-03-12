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Герань скидає листя — чому так і як можна врятувати квітку

12 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чому з герані осипається листя — як врятувати кімнатну рослину, поради
Людина, яка доглядає герань у горщику. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Навіть у досвідчених квітникарів інколи буває так, що герань починає скидати листя, і цьому є логічні пояснення. Ми розповідаємо, які поширені помилки змушують квітку це робити і як можна врятувати рослину, щоб повернути їй природну красу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Перелив або недолив квітки

Будь-яка рослина ненавидить, коли її переливають, адже це може бути небезпечним для неї. Те ж саме відбувається і з відсутністю вологи, через що квітка також може скидати зелене листя. Щоб це виправити, стежте за тим, щоб між поливами верхній шар землі, де росте герань, встигав підсохнути.

Надмірна або недостатня кількість підживлення

Герань також може скидати через надмірну кількість добрив або, навпаки, через їхню нестачу. У такому випадку запам’ятайте, що кімнатні рослини в зимову пору року потрібно підживлювати лише тоді, коли вони активно квітнуть.

Герань
Кілька рослин герані в горщиках. Фото: Pinterest

Надмірна кількість сонячного світла

Квітникарі з досвідом категорично не радять тримати герань під яскравими сонячними променями. В літню пору року краще переставте горщик із кімнатною рослиною туди, де наполовину тінь. 

Маленька кількість місця в горщику

Можливо ваша герань вже вилазить з горщика, тому саме час її пересадити. Але запам’ятайте, що вазон не має бути занадто великим, адже тоді рослина не буде квітнути, або занадто маленьким, адже герань так може зачахнути.

Пересадка герани
Процес пересадки герані в домашніх умовах. Фото: Pinterest

Сухе повітря в приміщенні

Якщо у вас вдома сухе повітря, це також може нашкодити герані, тому або накрийте батареї вологою тканиною, або поставте вазон з рослиною туди, де їй буде комфортно за температурою. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто поливати орхідею, щоб не зіпсувати кімнатну рослину. 

Раніше ми розповідали про те, якими народними засобами варто підживити фіалку. 

Також ми повідомляли про те, як можна безпечно очистити кімнатні рослини від пилу.

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