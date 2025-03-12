Почему с герани осыпаются листья — как спасти комнатное растение, советы

Человек, который ухаживает за геранью в горшке. Фото: Pinterest

Даже у опытных цветоводов иногда бывает так, что герань начинает сбрасывать листья, и этому есть логические объяснения. Мы рассказываем, какие распространенные ошибки заставляют цветок это делать и как можно спасти растение, чтобы вернуть ему естественную красоту.

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Перелив или недолив цветка

Любое растение ненавидит, когда его переливают, ведь это может быть опасным для него. То же самое происходит и с отсутствием влаги, из-за чего цветок также может сбрасывать зеленые листья. Чтобы это исправить, следите за тем, чтобы между поливами верхний слой земли, где растет герань, успевал подсохнуть.

Чрезмерное или недостаточное количество подкормки

Герань также может сбрасывать из-за чрезмерного количества удобрений или, наоборот, из-за их недостатка. В таком случае запомните, что комнатные растения в зимнее время года нужно подкармливать только тогда, когда они активно цветут.

Несколько растений герани в горшках. Фото: Pinterest

Чрезмерное количество солнечного света

Цветоводы с опытом категорически не советуют держать герань под яркими солнечными лучами. В летнее время года лучше переставьте горшок с комнатным растением туда, где наполовину тень.

Маленькое количество места в горшке

Возможно ваша герань уже вылезает из горшка, поэтому самое время ее пересадить. Но запомните, что вазон не должен быть слишком большим, ведь тогда растение не будет цвести, или слишком маленьким, ведь герань так может зачахнуть.

Процесс пересадки герани в домашних условиях. Фото: Pinterest

Сухой воздух в помещении

Если у вас дома сухой воздух, это также может навредить герани, поэтому либо накройте батареи влажной тканью, либо поставьте вазон с растением туда, где ему будет комфортно по температуре.

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