Как можно заставить кактус цвести — эффективные методы, советы

Кактус не цветет — почему и как можно спасти комнатное растение
У многих хозяек дома есть маленькие кактусы, но, к сожалению, не всегда можно их вырастить в хорошем виде, ведь они часто просто перестают цвести. Узнайте, по каким причинам может возникать эта проблема и как можно вернуть этому комнатному цветку естественную красоту.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Почему кактусы не цветут
Иногда бывает так, что кактусы совсем не цветут или цветут не более двух-трех дней. Опытные цветоводы объяснили, что такая проблема может возникать по таким причинам, как:
- Неправильный полив
- Дефицит солнечного света
- Отсутствие питания
- Наличие заболеваний
- Изменение места расположения горшков
Как вернуть кактусам их цветение
Поливы растений
Иногда кактусы поливают или слишком часто, или, наоборот, слишком редко, поэтому они "показывают характер". Дело в том, что чрезмерное количество влаги в почве спровоцирует возникновение застоя воды, которая не будет поглощаться и заставит стебель гнить.
Чтобы исправить эту ситуацию, летом поливайте кактусы дважды в неделю, а зимой — один раз в 14-16 дней.
Температура выращивания
Кактусы, которые любят тепло, переходят в режим спячки, когда в помещении снижается температура. Именно в этот период это комнатное растение отдает всю свою энергию на цветение. Чтобы создать подходящие условия для цветения этого комнатного растения, поставьте его в прохладное место.
Перемещение растений
Запомните, что комнатные растения очень не любят, когда их слишком часто переставляют. Это также касается и кактусов, которым трудно приспособиться к новым условиям. Если вы будете переставлять горшки с кактусами слишком часто, вы навредите их цветению.
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