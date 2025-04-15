Как можно заставить кактус цвести — эффективные методы, советы

Женщина, которая поливает кактус в белом горшке. Фото: Pinterest

У многих хозяек дома есть маленькие кактусы, но, к сожалению, не всегда можно их вырастить в хорошем виде, ведь они часто просто перестают цвести. Узнайте, по каким причинам может возникать эта проблема и как можно вернуть этому комнатному цветку естественную красоту.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Почему кактусы не цветут

Иногда бывает так, что кактусы совсем не цветут или цветут не более двух-трех дней. Опытные цветоводы объяснили, что такая проблема может возникать по таким причинам, как:

Неправильный полив

Дефицит солнечного света

Отсутствие питания

Наличие заболеваний

Изменение места расположения горшков

Несколько кактусов в горшках. Фото: Freepik

Как вернуть кактусам их цветение

Поливы растений

Иногда кактусы поливают или слишком часто, или, наоборот, слишком редко, поэтому они "показывают характер". Дело в том, что чрезмерное количество влаги в почве спровоцирует возникновение застоя воды, которая не будет поглощаться и заставит стебель гнить.

Чтобы исправить эту ситуацию, летом поливайте кактусы дважды в неделю, а зимой — один раз в 14-16 дней.

Температура выращивания

Кактусы, которые любят тепло, переходят в режим спячки, когда в помещении снижается температура. Именно в этот период это комнатное растение отдает всю свою энергию на цветение. Чтобы создать подходящие условия для цветения этого комнатного растения, поставьте его в прохладное место.

Уход за кактусом в домашних условиях. Фото: Beneva Florist

Перемещение растений

Запомните, что комнатные растения очень не любят, когда их слишком часто переставляют. Это также касается и кактусов, которым трудно приспособиться к новым условиям. Если вы будете переставлять горшки с кактусами слишком часто, вы навредите их цветению.

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