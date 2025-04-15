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Кактус не цветет — почему и как можно спасти комнатное растение

15 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно заставить кактус цвести — эффективные методы, советы
Женщина, которая поливает кактус в белом горшке. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

У многих хозяек дома есть маленькие кактусы, но, к сожалению, не всегда можно их вырастить в хорошем виде, ведь они часто просто перестают цвести. Узнайте, по каким причинам может возникать эта проблема и как можно вернуть этому комнатному цветку естественную красоту.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Почему кактусы не цветут

Иногда бывает так, что кактусы совсем не цветут или цветут не более двух-трех дней. Опытные цветоводы объяснили, что такая проблема может возникать по таким причинам, как:

  • Неправильный полив
  • Дефицит солнечного света
  • Отсутствие питания
  • Наличие заболеваний
  • Изменение места расположения горшков
Кактусы
Несколько кактусов в горшках. Фото: Freepik

Как вернуть кактусам их цветение

Поливы растений

Иногда кактусы поливают или слишком часто, или, наоборот, слишком редко, поэтому они "показывают характер". Дело в том, что чрезмерное количество влаги в почве спровоцирует возникновение застоя воды, которая не будет поглощаться и заставит стебель гнить.

Чтобы исправить эту ситуацию, летом поливайте кактусы дважды в неделю, а зимой — один раз в 14-16 дней.

Температура выращивания

Кактусы, которые любят тепло, переходят в режим спячки, когда в помещении снижается температура. Именно в этот период это комнатное растение отдает всю свою энергию на цветение. Чтобы создать подходящие условия для цветения этого комнатного растения, поставьте его в прохладное место.

Кактус
Уход за кактусом в домашних условиях. Фото: Beneva Florist

Перемещение растений

Запомните, что комнатные растения очень не любят, когда их слишком часто переставляют. Это также касается и кактусов, которым трудно приспособиться к новым условиям. Если вы будете переставлять горшки с кактусами слишком часто, вы навредите их цветению.

Напомним, мы писали о том, как ухаживать за кактусами, чтобы вырастить красивые комнатные цветы.

Ранее мы рассказывали о том, чем нужно подкормить замиокулькас, чтобы вернуть ему красоту.

Также мы сообщали о том, почему у орхидеи гниют корни и как можно спасти комнатное растение.

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16:51 Android заставит вас ввести PIN-код после трех дней бездействия

16:46 ВСУ поразили пункт бригады РФ, которая ударила по Сумам

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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