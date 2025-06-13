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Главная Дом Соседки будут в восторге — как вырастить самые красивые георгины

Соседки будут в восторге — как вырастить самые красивые георгины

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 01:12
Как можно вырастить пышные георгины в саду — полезные советы дачникам
Женщина, которая поливает георгины в саду. Фото: Freepik
Ключові моменти Как нужно ухаживать за георгинами для красивого цветения

Наши бабушки в свое время любили выращивать на своей клумбе георгины, причем, они всегда получались самыми красивыми. Если вы хотите, чтобы и ваши цветы в саду получились красивыми и пышными, узнайте, как за ними нужно ухаживать в процессе выращивания.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Георгины — это очень красивые растения, которые не так уж и трудно выращивать, но стоит кое-что знать о них. Если вы хотите, чтобы эти цветы порадовали ваш глаз невероятным цветением, а ваш нос — восхитительным ароматом, обязательно сделайте с ними несколько простых и, в то же время, важных вещей.

Георгины
Георгины во время цветения в саду. Фото: Pinterest

Опытные садоводы рассказали, что стоит сделать с георгинами во время выращивания и как за ними правильно ухаживать.

Как нужно ухаживать за георгинами для красивого цветения

Выбор места

Запомните, что георгины — это теплолюбивые цветы, поэтому им нужно много солнечного света. Для красивого цветения эти растения лучше сажать в правильном месте. Если вы хотите раньше собрать букеты георгин с собственного участка, можете их сначала посадить в ящиках или горшках, а при соответствующей температуре на улице пересадить на клумбу.

Обрезка цветов

Когда эти растения вырастут в почве до 50 сантиметров, обрежьте самые слабые ростки, чтобы георгины не отдавали на них свои силы. Как только вы увидите бутоны, обрежьте боковые побеги, чтобы ускорить цветение и вырастить пышные цветы. Также обрезать нужно и цветы, которые уже отцвели.

Уход за георгинами
Дачница, которая обрезает георгины в саду. Фото: The Sun

Полив и подкормка

Георгинам важно, чтобы почва под ними была влажной, но не мокрой, поэтому в засуху их нужно поливать один-два раза в неделю. Подкармливать эти растения стоит удобрением с содержанием фосфора и калия.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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