Що посадити в саду — список найстійкіших рослин, що ростимуть у будь-яких умовах

Чоловік садить рослини в саду. Фото: depositphotos.com

Квітучий і зелений сад без складного догляду — це реальність, якщо обрати правильні рослини. Деякі декоративні культури, стійкі до спеки, холоду, нестачі вологи чи тіні, стають справжнім порятунком для зайнятих садівників. Вони легко пристосовуються до різних умов, добре ростуть навіть на бідних ґрунтах і зберігають декоративність протягом усього сезону.

Які стійкі та красиві рослини можна посадити в саду, розповідаємо далі у статті.

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1. Дерен

Дерен — один із найвитриваліших декоративних кущів. Його можна висадити на будь-якому ґрунті, навіть без попередньої підготовки. Рослина добре переносить посуху, морози, затінення та практично не хворіє. Особливо красивий декоративний дерен у міжсезоння: восени його листя змінює колір на бордово-червоний, а взимку ефектно виглядають яскраві гілки.

Переваги:

не потребує регулярного догляду;

підходить для затінених ділянок;

зберігає декоративність цілий рік;

швидко вкорінюється навіть у несприятливих умовах.

2. Верба

Верба — швидкоростуче дерево, яке ідеально підходить для великих ділянок. Вона не вибаглива до вологи, росте біля водойм, у низинах, на відкритих і напівзатінених місцях. Декоративні сорти верби використовують у ландшафтному дизайні для створення затінку.

Переваги:

стійка до перезволоження й тимчасової посухи;

швидко нарощує зелену масу;

добре переносить формування крони;

довговічна та ефектна.

Посадка куща у саду. Фото: shutterstock.com

3. Кизильник

Кизильник — ідеальна рослина для створення живоплотів, бордюрів і фігурних насаджень. Його щільна крона добре піддається обрізці, а сам кущ стійкий до морозів, вітру та шкідників. Восени листя змінює колір на яскраво-червоний, а взимку кущ прикрашають декоративні ягоди.

Переваги:

не боїться морозу та спеки;

не вимагає родючого ґрунту;

ефектний у будь-яку пору року.

4. Спірея

Спірея — декоративний чагарник, що радує рясним і тривалим цвітінням. Існують весняно- та літньоквітучі сорти, які можна комбінувати для безперервної декоративності. Спірея добре переносить посуху, обрізку, не вибаглива до складу ґрунту.

Переваги:

цвіте рясно і довго;

легко переносить омолоджувальне обрізання;

приваблює корисних комах;

не боїться морозу.

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