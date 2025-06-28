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Головна Дім Які рослини можна сміливо садити на городі в липні 2025 — список

Які рослини можна сміливо садити на городі в липні 2025 — список

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 19:30
Що можна посадити на городі в липні 2025 — поради дачникам
Дачниця, яка садить рослини на городі. Фото: Freepik
Ключові моменти Які рослини можна садити в липні

Багато дачників вважають липень — не найкращим місяцем для посадки рослин на городі, але це не так, адже він ще підходить для цього. Дізнайтеся, які культури можна сміливо сіяти на городі, щоб насолоджуватися свіжим врожаєм аж до перших заморозків.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які рослини можна садити в липні

Бобові

Така представниця сімейства бобових, як стручкова квасоля, ідеально підійде для липневої посадки. Особливо це стосується ранніх кущових сортів, які не тільки швидко ростуть, а й насичують землю корисним азотом. Якщо ви посадите стручкову квасолю в липні, ви можете зібрати перший врожай вже за 40-50 днів.

Далі йде солодкий горошок, який також потішить своїм врожаєм, якщо ви посадите його в липні. Але перш, ніж сіяти насіння, замочіть його на кілька годин у воді, щоб у спеку прискорити проростання.

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Стручкова квасоля і горошок на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Зелень

Рукола зі шпинатом дадуть перше соковите листя вже за три-чотири тижні, а кріп із кінзою даватимуть врожай без зупинки, якщо ви будете підсівати насіння кожні два тижні. Також у липні садять листовий салат, але потрібно обирати стійкі до стрілкування сорти і садити їх у легкому затінку.

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Рукола, шпинат, кріп, кінза і листовий салат. Фото: колаж Новини.LIVE

Огірки

Ці овочі можна сміливо садити на городі на початку липня, а перший врожай вони дадуть вже у серпні та вересні. Але варто обирати самозапильні скоростиглі гібриди, оскільки активність бджіл до осені може знизитися.

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Врожай огірків на городі. Фото: Pixabay

Редиска чи дайкон

У липні також можна посадити такі коренеплоди, як редиска або дайкон, але варто обирати скоростиглі сорти. Справа в тому, що посаджені в липні такі різновиди цих коренеплодів встигнуть сформувати соковиті плоди.

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Врожай редиски і дайкона на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, які овочі категорично не можна поливати холодною водою. 

Раніше ми розповідали про те, чому не можна поливати город і сад вдень. 

Також ми повідомляли про те, які овочі варто посадити на своєму городі.

рослини культура поради город липень
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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